Reynmen, bugün Instagram üzerinden yaptığı açıklamada parçayı kendi isteği ile YouTube'dan kaldırdığını açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde yayına giren ve 200 milyon izlenme ile erişilmezi güç bir başarıya imza atan Derdim Olsun parçası, Reynmen tarafından YouTube'dan kaldırıldı. Mahna Mahna Killer filmine benzerliği ile tepki çeken videonun çalıntı olmadığı ve esinlenme durumu olduğu Yusuf Aktaş tarafından iddia edilmişti.

İşte Reynmen'in, Derdim Olsun parçasının kaldırılmasıyla ilgili açıklamaları:

"Yok bottan silindi, yok ondan bundan silindi... Yoo gayet de ben kaldırdım. 200 milyonluk parçam da olmayı versin. Hayatıma mal oldu. Derdim oldu. İstemiyorum! Bugün bu şarkıyla gelmedim buraya, yarın da o şarkıyla var olmayız... Hadi bakayım!"

Klibin kaldırılmasıyla birlikte birçok farklı hesaptan klip yeniden yüklenmeye başlandı. Reynmen'in kliplere telif dolayısı ile ihtar gönderip göndermeyeceğini zamanla göreceğiz.