Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetlerine hız veren Türkiye, petrol arama ve işleme süreçlerini yerli teknolojilerle gerçekleştirmek için kolları sıvadı. Bu hedef doğrultusunda 10 Şubat’ta İstanbul’da Türkiye Petrol Endüstrilerinde Milli Teknolojiler Çalıştayı (PEMT) düzenlenecek.

Doğalgaz ve petrolde büyük oranda dışa bağımlı olan Türkiye, Doğu Akdeniz üzerindeki egemenlik haklarından yararlanarak, söz konusu bölgede sondaj faaliyetleri yürütüyor. Üç boyutlu sismik tarama yapan Barbaros Hayrettin Paşa, ultra derinsu sondaj gemileri Fatih ve Yavuz’a rehberlik ediyor. Her iki gemi de, Temmuz 2011’de Hyundai Heavy Industries tarafından Güney Kore’de üretilmişti.

10 Şubat’ta düzenlenecek olan Türkiye Petrol Endüstrilerinde Milli Teknolojiler Çalıştayı (PEMT) ile petrol arama ve işleme süreçlerinin yerlileştirme çabaları ele alınacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in katılımı ve Türkiye Petrolleri’nin (TPAO) ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleşecek olan çalıştay, sektörün önde gelen isimlerini ve firmalarını bir araya getirecek. Söz konusu çalıştay kapsamında sondaj gemileri Fatih ve Yavuz’a yerli teknolojiler kazandırılması amaçlanıyor.

Barbaros Hayrettin Paşa gemisi, Doğu Akdeniz'de üç boyutlu sismik tarama yapıyor

Türkiye, 2020 yılı içerisinde Fatih ve Yavuz ile beş yeni derin deniz sondajı daha yapacak. 2019’da günlük 50 bin varil petrol üretim hedefini aşan TPAO, son 20 yılın yurt içi üretim rekorunu kırmıştı. Geçen yıl enerji alanındaki cari farkın bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 12 azalarak, 33,9 milyar dolara gerilediğini söyleyen Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikaları Araştırma Merkezi (TESPAM) Başkanı Oğuzhan Akyener, azalan petrol fiyatları, yerli kaynaklara yönelim ve yenilenebilir çözümlerin artırılması gibi hamlelerin bunda etkili olduğunu belirtti.