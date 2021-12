Geçtiğimiz yıl vizyona giren Sonic the Hedgehog'un devam filmi olarak karşımıza çıkacak Sonic the Hedgehog 2'den ilk fragman geldi. Fragman, filmin çıkış tarihini de ortaya koyuyor.

Geçtiğimiz yılların en çok konuşulan filmlerinden bir tanesi, ikonik oyun karakteri Sonic için hazırlanan "Sonic the Hedgehog"du. Koronavirüs pandemisi nedeniyle ertelenmek durumunda kalan, Sonic'in tasarımı nedeniyle sil baştan çalışmaların yapıldığı film, Mayıs 2020'de vizyona girdiğinde ise 319,7 milyon dolarlık hasılata imza atmıştı. Gösterilen ilgiden memnun olan film ekibi, Sonic the Hedgehog'un devamının geleceğini de duyurmuştu.

Sonic the Hedgehog 2, duyurulduğu günden beri pek de bir gelişmeye sahne olmadı. Filmin arkasındaki ekip, sessiz sedasız çalışmalarını sürdürdüler. Öyle ki bugüne kadar da yalnızca film afişiyle tanışma imkanı yakaladık. Şimdiyse bu durum değişti. Paramount Pictures, Sonic the Hedgehog 2'nin ilk fragmanını resmen yayınladı. Fragman, Sonic the Hedgehog'un ikinci filminde nelerle karşılaşacağımıza küçük bir bakış atmamızı sağlıyor.

Sonic the Hedgehog 2, 2022'de yayınlanacak

İlk filmde yönetmenlik rolünü üstlenen Jeff Fowler, Sonic the Hedgehog 2'nin de yönetmenlik koltuğunda oturuyor. Yazarlar Pat Casey, Josh Miller ve John Whittington, ikinci filmde yepyeni bir dünyaya geçiş yapmıyorlar. Öyle ki ilk filmin devamı olacak şekilde bir senaryo oluşturulmuş durumda. Üstelik sinemaseverler, ikinci filmde Sonic evreninin ikinci başrolü olarak bilinen Miles "Tails" Prower'la da karşılaşacaklar.

Paramount Pictures'ın yayınladığı ilk fragman, filmin çıkış tarihini de ortaya koydu. Fragmanda yer alan bilgilere göre Sonic the Hedgehog 2, 8 Nisan 2022'de ABD'de vizyona girecek. Elbette günümüzde birkaç ayın bile çok uzun olduğunu unutmamak gerek. Koronavirüs pandemisi, Sonic the Hedgehog 2'nin yayın tarihini değiştirebilir...

İşte Sonic the Hedgehog 2'nin ilk fragmanı