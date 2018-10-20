Sonuyla Aklınızı Pazara Götürüp Satan 10 Başarılı Film

Bu reçetede yer alan her şeyi tüketmek zorunda değilsiniz. Zira biz ilaç yazmıyor, ancak sonunu gördüğünüzde bir psikoloğa gitme ihtiyacı doğuran, filmleri listeliyoruz. Webtekno Haftalık Film Reçetesi serisinin üçüncü bölümündeki filmler, aklınızın enflasyon rekoru kırmasına yol açabilir. Hoş geldiniz.

Senaryo yazmak, o senaryoyu en uygun yüzlerle görüntülere dökmek, o görüntüleri akıl bulandıran şekilde kurgulamak ustalık işidir. Beyaz perdeden gelip geçen nice film, sırf sonu istenen etkiyi yaratamadığı için unutulur. Filmler, insanların bir sonu olduğunu bilerek dahil oldukları hayal gücü dünyaları sunar. Bu açıdan bakarsanız, sonsuzluğa olan ilgimizin sinema için geçerli olduğunu söyleyemeyiz.

İşte tam da bu nedenle, sonuyla unutulmazlar arasında dahil olan filmler vardır. İzleyiciler olarak bu sonların büyük kısmını tahmin bile edemeyiz. Webtekno Haftalık Film Reçetesi’nin yeni listesinde, yapım ekibinin Sigmund Freud’un yeğeni olduğunu düşündüğümüz filmleri listeliyoruz. Tekrar hoş geldiniz, hazırsanız başlayalım.

10. Chinatown (Çin Mahallesi):

Listenin en yaşlı filmi olan Çin Mahallesi, başlarında bünyenizde bir rahatlık hissi yaratacak. Ardından esnemeye ve gerilmeye devam edip, eğer uykunuz varsa güçsüz düşeceksiniz. Her şeye rağmen Roman Polanski imzası taşıyan bu yapım, sadece son 20 dakikasındaki nefis final için izlenir. Başrolde Joker’lerin üstadı Jack Nickolson var.

IMDb puanı: 8.2

8.2 Rotten Tomatoes notu: %98

9. The Usual Suspects (Olağan Şüpheliler):

Daha önce bir başka listemizde, “Olağan şüpheliler ve pek de olağan olmayan bir son” olarak andığımız sinema şaheseri. Defalarca izlemenize rağmen, her seferinde farklı ayrıntılar yakalayabildiğiniz için ayrı bir köşesi olacak.

IMDb puanı: 8.6

8.6 Rotten Tomatoes notu: %89

8. Gone Girl (Kayıp Kız):

Ben Affleck’in odunsu oyunculuğuna rağmen, Rosamund Pike’ın enfes performansı. Film, gizem ve gerilim unsurlarını doğa üstü-fantastik ögelerle yaşamak istemeyenler için birebir. Zira sırra kadem basan bir kadının, peşinde "harap olan" bir adamın hikayesini izleyeceksiniz. Bakmayın tekdüze olduğuna, zira filmin ne kadar hızlı bittiğini anlayamayacaksınız.

IMDb puanı: 8.1

8.1 Rotten Tomatoes notu: %87

7. Shutter Island (Zindan Adası):

İnsaflı olan birisi böyle bir son yazmaz, o kameranın başındaki yönetmen çekmezdi. İzleyenler ne demek istediğimizi çok iyi anlıyor, izlemeyenler ise izledikten sonra neden bu kadar beklediklerini sorguluyorlar. Bu içsel sorgudan önce, filmin finaliyle yaşadığınız şoku üzerinden atmanız gerekiyor. Uykunuz varsa kaçabilir.

IMDb puanı: 8.1

8.1 Rotten Tomatoes notu: %68

6. Annihilation (Yok Oluş):

Eğer bu filmi izlerken ruhsal ve zihinsel olarak yorgunsanız, bu filmin sonuyla, beyin damarlarınızın çatlama seviyesine gelmesi çok normal. Film, bilim-kurgu, korku, gerilim türlerini o kadar iyi harmanlıyor ki, mantık hatalarını bittikten iki gün sonra fark ediyorsunuz. Bu arada listedeki en yeni yapımlardan birisi olup, sinemada gösterime girmeden Netflix’te yayınlanan bir filmdir.

IMDb puanı: 6.9

6.9 Rotten Tomatoes notu: %87

5. Drag Me To Hell (Kara Büyü):

Listeye korku sinemasını sevenler için özellikle koyduk. Kendi türünde, sonunu tahmin etmekte güçleneceğiniz bir yapım. Zira korku filmlerinin sonunu tahmin etmek genel olarak zor değildir, bu yapım ise bir istisnadır.

IMDb puanı: 6.6

6.6 Rotten Tomatoes notu: %92

4. Secret Window (Gizli Pencere):

Gerilim türünün en katıksız örneklerinden olan yapım, Stephen King’in aynı isimli romanından uyarlama. Başrolde bir yazara hayat veren Johnny Depp var. Olayların gelişimi, filmin draması ve gerilimi, sonundaki düğümle birlikte büyük anlam kazanıyor. Detayları gözden kaçırmayacağınız bir ortamda, en fazla iki kişi izleyin. Notlarının düşük olduğuna aldanmayın.

IMDb puanı: 6.6

6.6 Rotten Tomatoes notu: %46

3. The Prestige (Prestij):

İki sihirbaz, bir kadın, Nikola Tesla, muhteşem bir kurgu, harika oyuncular, harika bir yönetmen, akıllara kazınan replikler ve asla unutulmayacak bir son. Pek çok şeyi sorgulatacağına emin olabilirsiniz.

IMDb puanı: 8.5

8.5 Rotten Tomatoes notu: %75

2. Se7en (Yedi):

Bu nasıl bir ters köşedir üstad? Yapım biraz eski olsa da asla eskimeyecek eserler arasında. Zira sıradan bir polisiye hikaye gibi görünen olaylar silsilesinde, izleyicinin seçeceği taraf çok önemli.

IMDb puanı: 8.6

8.6 Rotten Tomatoes notu: %81

1. Arrival (Geliş):

Zamanın bir boyut olarak işlendiği bu filmle ilgili verebileceğimiz en güçlü spoiler’ı “zaman” kelimesiyle verdi. Aynı zamanda sıra dışı bir uzaylı istilası kurgusu görmek isteyenler için de ideal olabilir. Film vizyona girdiği günlerden itibaren klasikler arasına dahil olmuştu. O son dakikalarıyla, zaten daha kötüsünü bekleyemezdik.

IMDb puanı: 7.9

7.9 Rotten Tomatoes notu: %92

Eğer listeye eklemek istediğiniz, sonuyla sizi şaşırtan bir başka film varsa, yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. Haftaya yeni reçetenizde görüşmek dileğiyle, sinemayla kalın :)