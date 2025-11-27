Tümü Webekno
200 MP Kameralı iPhone Gelir mi? Sony Akıllı Telefonlar İçin Yeni Kamerasını Tanıttı

Sony, ilk 200 MP'lik mobil sensörü LYT-901'i tanıttı. 2026'da çıkacak amiral gemisi telefonlarda göreceğimiz kamera, büyük iyileştirmeler sunuyor.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Sony, kameralar konusunda da öne çıkan bir firma. Öyle ki Apple’ın iPhone’lar başta olmak üzere birçok farklı markanın telefonlarında Sony kameralar kullanılıyor. Şimdi ise şirket, amiral gemisi cihazlarda karşımıza çıkacak yepyeni bir sensör tanıttı.

Sony, LYT-901 ismi verilen yeni 200 MP’lik mobil sensörünü resmen bizlerle buluşturdu. Kullanıcılara telefonlarında profesyonel çekim benzeri bir deneyim yaşatacak yeni kamera, 2026 yılında piyasaya sürülecek amiral gemisi telefonlarda kullanılacak.

Sony LYT-901 kamera neler sunuyor?

Sony LYTIA tarafından uzun süren bekleyişin ardından nihayet duyurulan LYT-901 sensör, 200 MP’lik çözünürlükle geliyor. Yeni kamera, Samsung gibi firmaların son zamanlarda tanıttığı 200 MP’lik kameralara direkt rakip olacak. Şİrketin ilk 200 MP’lik telefon kamera sensörü olduğunu da belirtelim.

LYT-901 modeli, 1/1,12 inçlik geniş bir görüntüleme yüzeyine sahip. Piyasadaki 1 inçlik sensörler kadar olmasa da onlara oldukça yakın olduğunu söyleyebiliriz. Rakipleri gibi 0,7 μm pikselleri kullanan model, standart piksel bölmeli çıkış modları da sunuyor. Yoğun piksel verilerini yüksek kaliteli 50 MP (2x2) veya 12,5 MP (4x4) görüntülere dönüştürebiliyor. Bu modlarda** düşük ışıkta yüksek performans, net ve temiz yüksek yakınlaştırmalı kırpmalar** vadediyor.

Yapay zekâ entegrasyonu, 4 kat yakınlaştırma

Yapay zekâ da yeni sensörün öne çıkan kısımlarından. 200 milyon piksellik yoğun veri yükünü yönetmek için yapay zekâ entegre edilmiş. Bu yöntemle telefonun işlemcisinin yüksek çözünürlüklü çıktıyı verimli bir şekilde işlemesi kolaylaştırılıyor. Yapay zekâ kullanılan yöntem, Samsung'unkiler gibi diğer 200 MP sensörlerin eleştirilen deklanşör hızı sorununa bir çözüm olabilir.

LYT-901, dinamik aralık için çift dönüşümlü HDR ile birleştirilmiş hibrit çerçeve HDR tasarımı kullanıyor. Bunun sayesinde ekstra bir kareyi hızla örnekleyerek 100 dB'yi veya yaklaşık 17 fotoğrafik durağı aşan yüksek bir dinamik aralık sağlıyor. Yakınlaştırmada çok yönlü olmasıyla dikkat çektiğini de eklemek gerek. Sensör içi yakınlaştırma tekniğiyle 4 kata kadar yüksek kaliteli zoom desteği var. Böylece sanal telefoto görünümü oluşturulabiliyor. Ayrıca **4x etkinken 30 FPS’te 4K video sunması **da dikkat çeken kısımlarından.

Gelen bilgilere göre 2026’da piyasayas sürülecek OPPO Find X9 Ultra ve vivo X300 Ultra modelleri Sony LYT-901 200 MP sensörü kullanan ilk amiral gemisi olacak. Daha fazla modelde yer alacağını da belirtelim.

2026'nın En Güçlü Telefonlarında Kullanılacak Snapdragon 8 Gen 5 Tanıtıldı 2026'nın En Güçlü Telefonlarında Kullanılacak Snapdragon 8 Gen 5 Tanıtıldı
Akıllı Telefon

