Bazı PlayStation oyuncuları, PS4 ve PS5 cihazlarındaki hesaplarına girmeye çalıştıklarında hesaplarının kalıcı olarak askıya alındığını ifade etti ancak neden böyle bir şey yaşandığına dair henüz bir açıklama yapılabilmiş değil.

Pazar günü PlayStation'larını açıp keyif yapmak isteyen pek çok oyunsever, ekranda beliren yazılara şaşkınlıkla bakakaldı. Oyuncuların ekranlarında "Bu hesap, PlayStation Network Hizmet Koşulları ve Kullanıcı Anlaşması'na uyulmadığı gerekçesiyle PlayStation Network'ten kalıcı olarak askıya alındı." ifadeleriyle karşılaştı. Kullanıcılar da bu durumu reddit, Instagram, Facebook gibi sosyal mecralara taşıdı.

Hesabı askıya alınan pek çok kişinin bu durumdan rahatsız olduğunu tahmin etmek hiç de zor değil. Bu kullanıcıların büyük kısmı, artık erişim şansları olmayan PlayStation oyunlarına büyük meblağlar ödemiş durumda.

Yasaklamaların nedeni bilinmiyor

Sony henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı. Firmanın destek sayfasındaki "önemli notlar" bölümünde konuyla ilgili bir açıklama yok. Ayrıca PlayStation ya da Ask PlayStation olarak bilinen X hesaplarından da gelen bir bilgi bulunmuyor. Sony de konuyla ilgili olarak şu ana kadar bir açıklama yapmış değil.

Sorunun ne kadar büyük olduğu, hesapların askıya alınma nedenlerinin ne olduğu şu anda bilinmiyor. Öte yandan bu türden yaptırımların da oyun firmalarının en son uyguladığı yaptırımlar olduğu biliniyor. Yani önceden herhangi bir uyarı almadan hesabınızın askıya alınması pek de olası değil. Sony tarafından bir sorun olması muhtemel.

Kullanıcılardan gelen bildirimlere bakarsak sorunun yavaş yavaş çözülmeye başlandığını görüyoruz. X'te ve redditte bazı kullanıcılar hesaplarına yeniden giriş yapabildiklerini ifade ediyor. Sony'den konuya ilişkin bir açıklama geldiğinde sizlerle paylaşacağız.