Sony INZONE ailesine ait H3, H7 ve H9 kulaklıkları inceledik. 1 aydır incelemekte olduğumuz kulaklıkların özellikleri nasıl, bizlere neler vadediyor gelin yakından bakalım.

Yeni bir kulaklık satın almak istediğinizde etrafınıza çok da doyurucu inceleme içerikleri çıkmaz. Bir ürüne binlerce TL vermeden önce normal olarak alacağınız kulaklığın özelliklerini yakından tanımak istiyorsunuz. Bizler de sizlere bu noktada kulaklık gibi ürünlerin incelemelerini aktarmaya çalışıyoruz. Bugün ise Sony'nin tasarımıyla çok beğenilen kulaklık serisi, INZONE'u inceleyeceğiz.

Oyuncular için üretilen Sony INZONE ailesi, hem PC hem de PlayStation gibi konsollara özel olarak üretildi. 360 mekansal ses teknolojisine sahip olan kulaklıklar, özellikle FPS oyunları söz konusu olduğunda oyuncuları memnun edecek düzeyde. Cihazlarda kullanılan kaliteli malzemeler daha ürünü ilk elinize aldığınızda hissediliyor. Bugün sizlere INZONE H3, H7 ve H9 kulaklıklarını inceleyeceğiz.

Bu üç kulaklık yaklaşık 1 aydır elimde ve bu süreçte üçünü de kullanma şansı yakaladım. Ayrıca arkadaşlarıma bu kulaklığı vererek çeşitli oyunlarda birlikte oynayıp nasıl bir performans sergilediğini, mikrofonunun nasıl çalıştığını da test etmiş oldum. Hadi gelin şimdi bu 3 kulaklığı yakından tanıyalım.

Sony INZONE serisi kulaklıkların teknik özellikleri neler?

Elimizde aynı aileye ait 3 kulaklık var. Bu kulaklıklardan iki tanesi kablosuzken bir tanesi kablolu seçeneğiyle geliyor. Şimdi bu kulaklıkların teknik özelliklerine yakından bakacağız.

Sony INZONE H3 teknik özellikleri

Sony INZONE serisinin kablolu kulaklığı H3; 40 mm, dome tipi sürücülerle geliyor. 3,5 mm jak girişiyle 1,2 m kablo uzunluğuna sahip kulaklığın 92 dB/mW hassaslığı var. 10 Hz - 20.000 Hz (Jeita) frekans tepkisine sahip kulaklığın empadansı ise 35 ohm.

Sony INZONE H7 teknik özellikleri

Sony INZONE serisinin kablosuz kulaklığı H7; H3 gibi 40 mm, dome tipi sürücülere sahip. Çift yönlü ortam ses moduna sahip H7'nin 5 Hz - 20.000 Hz (Jeita) frekans tepkisi bulunuyor. Kulaklıkta bulunan dahili şarj edilebilir lityum iyon pil çok uzun süre şarj etmeden kullanım imkanı tanıyor. Bluetooth 5.0 ile PC, telefon gibi pek çok cihaza sorunsuzca INZONE H7'yi takabileceğiniz belirtelim. Ayrıca hem PC hem de PS5'de kullanabilmeniz için yanında bir dongle da geliyor.

Sony INZONE H9 teknik özellikleri

Sony INZONE serisinin premium kulaklığı H9 da ailesindeki diğer üyeler gibi 40 mm, dome tipi sürücülerle geliyor. 5 hz - 20.000 Hz (Jeita) frekans tepkisine sahip kulaklıkta çift yönlü ortam sesi modu bulunuyor. Lityum iyon pile sahip kulaklığın H7'den ayrıldığı en önemli nokta aktif gürültü önleme özelliğine sahip olması olarak gösterilebilir. Bluetooth 5.0 ile PC, telefon gibi pek çok cihaza sorunsuzca INZONE H9'u takabilirsiniz. Ayrıca hem PC hem de PS5'de kullanabilmeniz için yanında bir dongle da geliyor.

Sony INZONE serisi kulaklıkların ses kalitesi nasıl?

Sony INZONE serisi kulaklıklar kulağınıza taktığınız anda premium kulaklık hissini size veriyor. 3 kulaklık için de bu durumun aynı olduğunu söyleyebiliriz. Kablolu olan INZONE H3'ün diğerlerine göre daha küçük bir kulaklık olduğunu söyleyebiliriz. Bununla birlikte ses seviyesinin de H7 ve H9'a kıyasla bir miktar daha düşük kaldığını gördüm. Bunun haricinde 3 kulaklık da ses kalitesi konusunda sizi memnun bırakacaktır. Özellikle oyun oynarken 360 Mekansal Ses teknolojisi kullanan INZONE serisi sizi rakibiniz karşısında 1 adım öne çıkarıyor.

360 Mekansal Ses teknolojisi; çok kanallı ses sinyallerinden konumsal ses üretebiliyor. Bu da karşınızdaki rakibin hangi duvarın arkasında olduğunu anlamanıza yardımcı oluyor. Sesi; önde, arkada, solda veya sağda hissetmenizi sağlayan bu teknoloji, düşmanınızın yerini kesin olarak belirlemenize olanak tanıyor. 3 kulaklığın da güçlü bas frekansları bulunuyor. Bu baslar baskın olmak yerine diğer seslerle uyum halinde çalışıyor. Bu da oyun oynarken etrafınızdaki eylemleri daha iyi duymanıza olanak tanıyor. Elbette oyun oynamak dışında müziğe ara verip müzik dinlemek istediğinizde de güçlü sürücüler kendinden beklenildiği gibi kaliteli bir müzik deneyimi yaşamanızı sağlıyor.

Burada ayırdığımız nokta ise INZONE H9'da olacaktır. İki adımlı aktif gürültü önleme sistemi bulunan H9'un ayrıca çevrenizden haberdar olmanızı sağlayacak ortam sesi modu bulunuyor. Aktif gürültü önleme modlarında yaptığım incelemelerde kulaklığın klima, trafik, kalabalık ortamda konuşma gibi pek çok uğultu sesini büyük ölçüde kestiğini gördüm. Ortam sesi modu ise arabanın korna çalmasından annenizin size seslenmesine kadar pek çok sesi rahatlıkla duymanızı sağlıyor.

Sony INZONE serisi kulaklıklar sesli görüşmelerde ne vadediyor?

Sony INZONE serisinin bir oyuncu kulaklığı olduğunu düşünürsek mikrofon performansı da çok önemli bir unsur. Çünkü kendi başımıza oyun oynamak çok sıkıcı. Bu sebeple Discord aracılığıyla arkadaşlarımızla birlikte oyun oynuyoruz. Sony INZONE serisi 3 kulaklık da Discord onaylı olarak karşımıza çıkıyor. Arkadaşlarınızla rahatça sohbet edebileceğiniz yüksek kaliteli boom mikrofon bulunduran H3, H7 ve H9, çift yönlü mikrofon ile en coşkulu anlarda bile sesinizi sorunsuzca alabiliyor.

Çubuk biçimli bir mikrofona sahip INZONE serisinde mikrofonunuzu yukarı kaldırarak sessize alabilir, indirdiğinizde de konuşmaya devam edebilirsiniz. Esnek yapısıyla ağzınıza yakın olacak şekilde konumlandırabileceğiniz mikrofon, sadece sizin sesinizi alıyor. Bu da yanınızda başka arkadaşlarınız varsa ya da gürültü varsa onu karşı tarafa iletmediği anlamına geliyor.

Yaptığım incelemelerde 3 kulaklığın da mikrofon konusunda beni fazlasıyla memnun ettiğini gördüm.

Sony INZONE serisi kulaklıklar tasarım ve malzeme kalitesinde bize neler sunuyor?

Sony INZONE'un başarılı olduğu yerlerden birisi de tasarımı ve malzeme kalitesi. Öncelikle kulaklıkların tasarımlarından bahsedelim. Üçünün de aynı tasarımla geldiğini görüyoruz. Mat bir beyaz renkle gelen kulaklığın kulak yastıkları da fazlasıyla rahat. INZONE H3 ve H7'de pürüzsüz naylon kulak yastıkları kullanan Sony, H9'da ise yumuşak oturan deri tercih etmiş. H3 ve H7'nin de fazlasıyla konforlu olduğunu söyleyebiliriz, ancak özellikle H9'un kulak yastıkları uzun kullanımlarda bile konforunu hissettiriyor. Buradaki tek eksi yön, derinin özellikle sıcak günlerde bir miktar terleme yapması.

Kulaklıkların tasarım detaylarına baktığımızda uzun kullanımlarda ağırlığı dağıtmak için üretilmiş siyah ve yumuşak bir kafa yastığını görüyoruz. Son derece yumuşak ve kaliteli duran bu kafa yastığına ek olarak kulaklık kısmının 90 derece dönebiliyor olması da konforu arttıran diğer detaylar arasında gösterilebilir.

Sony INZONE H7 ve H9'un pil ömrü nasıl?

Sony hem INZONE H7 ile hem de H9 ile batarya konusunda kullanıcıları memnun edecek gibi görünüyor. INZONE H7'nin kesintisiz 40 saat batarya ömrü varken INZONE H9'da bu oranın gürültü engelleme kapalı şekilde 32 saat olduğunu görüyoruz. Her iki kulaklığa da baktığımızda pil ömrünün son derece yeterli olduğunu görüyoruz.

Sony INZONE serisinin fiyatları ne? Kulaklıklar satın alınır mı?

Geldik en önemli konuya. Bu kulaklıklar parasını hak ediyor mu? 3 kulaklığı da uzun bir süredir kullanıyorum. Paradan bağımsız olarak söyleyebilirim ki hepsi son derece başarılı kulaklık. INZONE H3'ün kablolu yapısının dışında küçük boyuta sahip olması, daha küçük boyutlu kulaklıkları sevenlerin tercihi olabilir. Ben ise daha çok INZONE H7 ve H9'u beğendim. Müzik dinlerken fazlasıyla yeterli olan performansının dışında asıl uzmanlık alanı olan oyunlarda 3 kulaklık da çok iyi iş çıkarıyor.

Konu geldi fiyata. Sony INZONE serisinin kablolu modeli H3, 1.999 TL fiyat etiketine sahip. Ailenin diğer üyelerine göre çok daha uygun fiyatlı olan H3, diğer kulaklıkların fiyatı göz önüne alındığında tam bir fiyat - performans ürünü olarak karşımıza çıkıyor. Serinin ortanca modeli olan kablosuz INZONE H7 5.599 TL'lik fiyat etiketine sahip. Aktif gürültü önleme olmaması dışında her şeyiyle premium hissettiren H7, 40 saatlik batarya ömrüyle farkını ortaya koyuyor. INZONE serisinin aktif gürültü önleme teknolojisine sahip modeli olan H9 ise 6.399 TL'den satılıyor. Uzun kullanımlarda dahi rahat kullanım koşullarıyla ve aktif gürültü önleme gibi özellikleriyle H9'un 3 kulaklık arasında benim de favori kulaklığım olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim.

Peki kulaklıklar parasını hak ediyor mu? Bir kulaklık için ödenen bu paranın çok fazla olduğunu biliyoruz, ancak bunları aslında rakipleriyle kıyaslamalıyız. Bu kulaklığın rakipleri de bu fiyat etiketlerine yakınlar. Yani bu seviyede bir kulaklık satın almak istiyorsanız ve bunun kablosuz olmasını istiyorsanız maalesef 5000 TL'lerin üzerine çıkmak gerekebilir. Yaptığım incelemelere göre kulaklığın fiyatının rakiplerine göre normal olduğunu görüyorum. Kulaklıkları performans olarak incelediğimizde ise sizi yer yer büyüleyecek işler başardığını belirtebilirim. Eğer Sony INZONE H3'ü daha yakından incelemek istiyorsanız buradan, INZONE H7'yi yakından incelemek istiyorsanız buradan, INZONE H9'u daha yakından incelemek istiyorsanız da buradan resmi sayfalarına ulaşabilirsiniz.