Sony, Görüntüleme ve Mobil İşleri İçin Yeni Şirket Kurdu

Japonya merkezli teknoloji şirketi Sony, tüm “Elektronik Ürünler ve Çözümler” (EP&S) segmentini, görüntüleme ve mobil işleri de dahil olmak üzere, “Sony Electronics Corporation” adlı bir ara şirkete dönüştüreceğini açıkladı.

Sony, radikal bir karara imza attı. Japonya merkezli firma, görüntüleme ve mobil alanlarına yönelik çalışmalarını, kuracağı yeni şirket üzerinden yürütmeye karar verdi. Sony Electronics Corporation adlı şirketin hayata geçirilme tarihi 1 Nisan olarak belirlendi.

Değişikliğe ilişkin şirketin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, kurulacak olan Sony Electronics Corporation’ın, Elektronik Ürünler ve Çözümler (EP&S) segmentini (Görüntüleme Ürünleri ve Çözümleri, Ev Eğlencesi ve Ses ve Mobil İletişim) ve ilgili küresel satış ve pazarlama, üretim, lojistik, tedarik ve mühendisliği içeren üç işletmeyi birleştireceği bildirildi.

Sony'den yeni şirket kararı:

Açıklamada, “Sony Electronics Corporation'ın kurulmasıyla Sony, yalnızca EP&S işletmelerinin entegre çalışmasını hızlandırmakla kalmayacak, aynı zamanda organizasyonel yapısını, yeteneklerini ve iş portföyünü optimize etmeyi, rekabet gücünü daha da artırmayı ve yeni iş yaratmayı amaçlayacaktır.” denildi.

Sitede yer alan bilgilere göre, Temsilci Direktör ve Başkan (CEO) koltuğunda Shigeki Ishizuka, Temsilci Direktör ve Genel Müdür Yardımcısı (COO) koltuğunda ise Ichiro Takagi oturacak. Sony’nin yeni bir şirket kurma kararı, yatırımcı Daniel Loeb'in bazı işletmelerin değiştirilmesi amacıyla Sony'deki önemli miktarda hissesini arttırdığını bildiren raporlardan 24 saatten daha kısa bir sürede geldi.

2013 yılında kamera bölümünden Sony Entertainment'a nakit aktarmayı öneren Loeb, geçen yıl Sony'nin görüntü sensörü işini bölmesini istemişti. Sony, şimdiye kadar, bu taleplere direndi. Öyle ki şirket, Teknoloji ve Eğlence bölümünün neden tek bir çatı altında daha iyi olacağına dair 8 sayfalık mektup paylaştı.

Bunun, Sony’nin Görüntüleme Bölümü üzerinde ne gibi bir etkisi olacağı tam olarak bilinmiyor. Bu şekilde yeniden yapılanma her zaman meydana geliyor ve genellikle tüketiciler üzerinde çok az etkisi oluyor veya hiç olmuyor. Ancak, en büyük üç kamera üreticisinden birindeki böylesine büyük bir yapısal değişiklik, dikkate değer.