Koronavirüs, her şeyi etkiledi. Eğitimden ulaşıma, otomotivden havacılık sektörüne kadar hemen hemen yerde hayat durdu. Ülkeler birbiri ardına sokağa çıkma yasağı ilan ederken, internet kullanım oranında artış yaşandı. Son verilere göre, WhatsApp’ta vakit harcayanların oranı yüzde 40 arttı.

Küresel ölçekte yaşanan koronavirüs salgınında sosyal medya kullanımında yüzde 61'lik bir artış oldu. İnternette gezinme yüzde 70 artarken, geleneksel medya olarak bilinen televizyon izleme süresi de yüzde 63 artış kaydetti.

Danışmanlık firması olan Kantar, koronavirüs salgını sonrasında WhatsApp'ın popülaritesini araştırmak için yaklaşık 30 pazardan 25 bin tüketici arasında 14-24 Mart tarihleri arasında anket yaptı. WhatsApp için harcanan zaman bazı pazarlarda da artış gösterdi. İspanya gibi ülkelerde mesajlaşma platformunda harcanan süre salgın sırasında yüzde 76 arttı.

WhatsApp kullanımında yüzde 40'lık artış:

Diğer sosyal medya uygulamalarındaki kullanımlarda da büyüme yaşandı. Örneğin, Facebook'un yüzde 37'lik bir artışı mevcut. Anket, en çok 18-28 yaş grubu arasındaki kişilerin mesajlaşma uygulamalarını kullandığını ortaya koydu. Ayrıca WhatsApp, Facebook ve Instagram'daki kullanımın yüzde 50'sini 35 yaşın altındaki insanlar oluşturuyor. WhatsApp’taki kullanım oranı, salgının ortaya çıkmasından bu yana yüzde 40 artış gösterdi.

Araştırmalara göre, Çin’de salgının başladığı günden bu yana özellikle WeChat ve Weibo gibi sosyal medya uygulamalarının kullanımında artış oldu. Her ne kadar salgın sırasında sosyal medya kullanımı artsa da, yine de çok sayıda insan söz konusu platformlarda paylaşılan bilgilere güvenmiyor. İnsanların yaklaşık yüzde 52'si TV veya gazeteyi güvenilir bir bilgi kaynağı olarak görüyor.

Öte yandan, ankete katılanların sadece yüzde 11'i sosyal medya platformlarında mevcut bilgilere güvendiklerini söyledi. Facebook, Facebook Messenger ve WhatsApp kullanımının neredeyse iki katına çıktığına dair verileri paylaşmıştı. Sosyal medya devleri ayrıca, ocak ayında ABD'de koronavirüsün patlak vermesinden sonra, tüm uygulamalarına harcanan zamanın yüzde 70 oranında arttığını savundu.