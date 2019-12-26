Sony'den PlayStation 4 Kullanıcılarına Özel Yılbaşı Hediyesi

Sony, PlayStation sahiplerine dağıtacağı yeni yıl hediyesini açıkladı. Oyunseverler, bu hediyeyle birlikte uzunca bir süredir beklenen Ghost of Tsushima'nın dinamik bir temasını, PlayStation 4'lerinde kullanabilecekler.

2020 yılının yaklaşmasıyla birlikte hediye dönemine yaklaşmış bulunmaktayız. Şirketler, müşterilerini kendilerine bağlamak ve sevindirmek için çeşitli hediyeler dağıtmaya başlamış durumda. Bu bağlamda müşterilerine hediye verecek olan şirketlerden bir tanesi de dünyanın en popüler oyun konsollarından olan PlayStation'ın sahibi, Japonya merkezli teknoloji devi Sony.

PlayStation ekibi, zaten kısa bir süre önce kullanıcılarına bir duyuru yapmış ve bazı ufak hediyeler dağıtacağını açıklamıştı. Şimdi ise şirketin vereceği bir hediyenin detayları ortaya çıktı. Buna göre PlayStation 4 sahipleri, 2020 yılının yaz aylarında piyasaya sürülecek olan "Ghost of Tsushima" oyunun dinamik bir temasını, ücretsiz olarak cihazlarında kullanabilecekler. Dünya genelinde sunulan hediyeye sahip olmak için yapmanız gerekenlerse fazlasıyla basit.

Ghost of Tsushima, aksiyon macera türünde bir oyun olarak karşımıza çıkacak. Uzak doğu temalarıyla bezenmiş bu hikaye tabanlı oyunda, bir samurayın hikayesine konuk olacağız. Aslına bakacak olursak bu oyun bir süredir PlayStation sahiplerinin gündemindeydi çünkü oyun, sadece PlayStation platformuna özel olarak geliştiriliyor. Sony, bir süre daha bekletmek durumunda kaldığı oyunseverleri bu hediyeyle, Ghost of Tsushima'ya biraz daha yakınlaştırmış olacak.

Sony'nin 2020 yılı için PlayStation kullanıcılarına ücretsiz olarak verdiği hediye, PlayStation Store hesabınıza doğrudan eklenmiyor. Bu hediyeye sahip olabilmek için sizlerle az sonra paylaşacağımız kodları kullanmanız ve bu temayı PlayStation Store üzerinden aktif etmeniz gerekiyor. Dilerseniz şimdi de bu temanın neler sunacağından ve nasıl kullanabileceğinizden bahsedelim.

Sony, Ghost of Tsushima'nın ücretsiz dinamik temasını, farklı ülke ve bölgelerde farklı kodlarla veriyor. Dilerseniz ilk olarak bu kodların neler olduğuna yakından bakalım.

Not: PlayStation 4'ünüzü Türkiye içinden ya da yurt dışından almış olma ihtimalinize karşı tüm kodları sizlerle paylaşıyoruz. PlayStation hesabınız hangi ülkeye tanımlıysa o kodu kullanabilirsiniz.

Ghost of Tsushima'nın dinamik temasını kullanmak için PlayStation Store'a girmeniz gereken kodlar

Amerika için: BEFB-AMNR-R4F6

Avrupa, Rusya, Orta Doğu, Afrika ve Hindistan için: 38BE-G6N8-L93A

Japonya için: N4TK-59NH-2LH3

Kore için: EM56-NTNC-EHX8

Japonya, Çin, Hindistan, Güney Kore, Malezya ve Tayvan hariç diğer Asya ülkeleri için: DHLN-HANF-F6LH

Bu temayı aktifleştirdikten sonra sizleri, yeni bir PlayStation arayüzü bekliyor olacak. Bu arayüz, tamamen Ghost of Tsushima'ya özel simgeler, görüntüler ve sesler içeriyor. Ancak bu sesler ne yazık ki PlayStation arayüzünüzün tümünü içermiyor. Yani PlayStation 4'ün gezinti sesleri, bu tema ile birlikte değişmiyor.

Ghost of Tsushima'nın dinamik PlayStation 4 teması böyle görünüyor