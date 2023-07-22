Sony’nin PlayStation 5 için geliştirdiği ekranlı yeni oyun kolu Project Q, Android ile çalışan bir tabletten çok da farklı olmayacak. Ortaya çıkan yeni görüntülere göre cihaz, tanıldığında da söylendiği gibi sadece PlayStation 5’in görüntüsünü ekrana yansıtma imkanı sunacak.

Artık piyasada Windows destekleyen taşınabilir el konsolları bile görüyoruz. Nintendo Switch ile birlikte konsol oyunculuğunun çok daha önce mobilleştiğini düşünürsek Sony’nin PlayStation 5’i mobilleştirmek için neden geç kaldığını daha net görebiliriz. Ancak Japn devi boş durmuyor ve Project Q adını verdiği yeni kontrolcü ile mobilleşmeye yönelik ilk adımlarını atıyor.

Mayıs ayındaki State of Play etkinliğinde tanıtılan Project Q isimli cihaz, aslında PlayStation 5’in stok kontrolcüsü DualSense’in modifiye edilmiş bir versiyonu. DualSense’i tam ortadan ikiye bölüm arasında bir ekran yerleştiren Sony, bu sayede TV bağlantısı ihtiyacını ortadan kaldırmayı hedefliyor, ancak Project Q’nun kullanılması için PlayStation 5’in açılması ve görüntünün ekrana aktarılması gerekiyor. Yani Project Q tam anlamıyla taşınabilir konsol değil, sadece tabletli bir DualSense olarak karşımızda.

Sony Project Q ilk kez çalışırken görüntülendi ve cihazın aslında DualSense gövdesine sahip Android bir tablet olduğu anlaşıldı:

Videodan da anlaşılacağı üzere Sony, Android uyumlu bir yansıtma uygulaması ile telefonlarda deneyimlediğimiz uzaktan oynama özelliğini, DualSense gövdesinde sunmayı hedefliyor. Nitekim buradaki asıl sorun, tabletin sadece yansıtma amacıyla kullanılacak olması. Yani bir başka iş ya da görev için bu tableti kullanmak mümkün olmayacak gibi duruyor.

Özellikle yeni nesil konsollardaki uzaktan oynama özelliği, eğer kararlı bir internet bağlantınız varsa aslında oldukça sağlıklı çalışabiliyor. Gecikmeler nedeniyle rekabetçi oyunlarda sorun yaşatsa da konsolu akıllı telefon ya da gerçek bir tablet ekranında deneyimlemek ve cihazınızı uzaktan kontrol etmek yerine göre keyifli bir tecrübe. Ancak Sony, sadece bu amaçla bir kontrolcü geliştirdiği için eleştirilerin de hedefinde.

Peki sizin düşünceleriniz neler? Zaten bir PlayStation 5 ve DualSense sahibiyken sadece uzanarak oyun oynama imkanı sunacak, hemen her internet bağlantısı ile uzaktana deneyimleyemeyeceğiniz tecrübeyi sunan Project Q iş yapar mı? Bu arada fiyatının 200 dolar üzerinde olması bekleniyor. Aynı fiyata tamamen bağımsız çalışan Nintendo Switch Lite alınabiliyor.