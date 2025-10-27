Sony, Warner Bros. Discovery’yi satın almayacak

Sony Group CEO’su Hiroki Totoki, Warner Bros. Discovery için satın alma planlarının olmadığını net şekilde açıkladı. Sony, dev medya birleşmelerine mesafeli duruyor.

Sony Group CEO’su Hiroki Totoki, son açıklamasında Warner Bros. Discovery’yi satın almak gibi bir planlarının olmadığını söyledi. Büyük medya birleşmelerine karşı temkinli olduklarını ifade etti. Totoki’ye göre bu tür dev satın almalar kâr marjı açısından cazip değil.

Bu açıklama, bir süredir Warner Bros. Discovery’nin satışa çıkabileceğine dair söylentilerin arttığı dönemde geldi. Şirketin yüksek borcu ve içerik stratejisi üzerindeki belirsizlikler, yatırımcıların ilgisini azaltıyor. Sony ise bu risklere girmeyeceğini net biçimde ortaya koydu.

Totoki, Sony’nin stratejik olarak oyun, anime ve teknolojiye odaklandığını; geleneksel stüdyo birleşmelerinin bu alanlara katkı sağlamayacağını belirtti. Ayrıca birleşmelerin entegrasyon sürecinin zorluklarına da dikkat çekti.

Bu gelişme, sinema ve medya sektöründe daha temkinli bir yatırım dönemine girildiğini gösteriyor. Geçmişte Disney-Fox gibi büyük birleşmeler gündem yaratmışken, artık şirketler riskten çok sürdürülebilir büyümeye odaklanıyor.