Sony'nin yeni Bluetooth kulaklıkları WF-100MX4'ün resmi lansmanı henüz yapılmamışken kulaklıkların tanıtım videosu Reddit'te sızdırıldı. İki farklı renk seçeneğine sahip olacağı belli olan kulaklık, sesli asistan ve kablosuz şarj gibi birçok özelliğe sahip.

Sony, yakın bir zamanda WF-100XM4 adlı yeni Bluetooth kulak içi kulaklıklarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Yeni kulaklıkların lansman tarihi ve fiyatı gibi bilgiler resmi olarak açıklanmamışken, kulaklığın tanıtım videosu Reddit'te sızdırıldı.

Sızdırılan videoya göre yeni kulaklıklar, IPX4 su geçirmez sertifikası ile birlikte geliyor ve sesli asistanla birlikte gürültü engelleme gibi birçok özelliğe sahip. Sony, video artık kullanıcıların eline geçmiş olsa da V1 işlemciye sahip yeni kulaklığın resmi tanıtım tarihi hakkında bir açıklama yapmadı.

Reddit'te sızdırılan WF-100XM4'ün tanıtım videosu:

Yukarıda paylaştığımız videodan da göreceğiniz üzere WF-100XM4 kulaklıkların siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip olması bekleniyor. Bluetooth kulaklıklar, güçlü aktif gürültü engelleme, çift geri beslemeli gürültü azaltma gibi özelliklere sahipken aynı zamanda kullanıcılarına sesli asistan sayesinde Amazon Alexa ve Google Asistan'a erişim özelliği sunuyor.

WF-100XM4 Bluetooth kulaklıklar, eller serbest özelliğine sahip olmasının yanı sıra tam şarjla birlikte 8 saate kadar kullanım süresi sunuyor. Hem USB-C bağlantısı üzerinden hem de kablosuz şarj imkanı sunan kulaklıkların ne zaman ve hangi fiyat etiketi ile çıkacağı henüz bilinmiyor ancak bu konuda uzman birçok isim, WF-100XM4'ün Sony'nin önceki kulaklıklarıyla benzer bir fiyata sahip olacağını belirtiyor.