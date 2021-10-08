Dünya’nın en büyük elektronik üreticilerinden Sony, yeni kablosuz hoparlörünü duyurdu. 360 Reality Audio teknolojisiyle donatılan ve Dolby Atmos ses sistemini destekleyebilen hoparlör ABD'de sony.com üzerinden satışa sunuldu.

Sony giyilebilir ses teknolojilerine bir yenisini daha ekledi. Yaz aylarında piyasaya çıkan SRS-NB10 adlı omuzda taşınabilir kablosuz hoparlörünün daha gelişmiş versiyonu olan SRS-NS7 duyuruldu. Yeni hoparlör tasarım olarak önceki nesil ile birçok benzerlik olsa da kullanıcılarına daha profesyonel bir deneyim sunuyor. Şirket SRS-NS7 hoparlörüyle birlikte Dolby Atmos desteği için hoparlörü tamamlayan WLA-NS7 kablo vericisini de duyurdu.

Sony Electronics Inc. Tüketici İş Grubu Başkan Yardımcısı Tyler Ishida, ürünün lansman toplantısında şunları söyledi: "SRS-NS7, Sony'nin benzersiz 360 Uzamsal Ses Kişiselleştiricisi sayesinde müşterilerin en sevdikleri Dolby Atmos filmlerini deneyimleme biçimini dönüştürüyor. Güçlü sesi, uzun ömürlü pili ve son derece konforlu tasarımıyla bu ürün kesintisiz eğlence için üretildi."

Boyna Asılabilen Yeni Nesil Hoparlörün Özellikleri ve Fiyatı

LG Tone

Bu yeni model;

Kristal netliğinde akustik ve güçlü ses basıncı sunan X-Dengeli Hoparlör Ünitesi ile birlikte geliyor.

ile birlikte geliyor. Daha net düşük frekans tepkisi için pasif bir radyatör ve başkalarını rahatsız etmeden direkt kullanıcıya ulaştıran güçlü hoparlörlere sahip.

tepkisi için pasif bir radyatör ve başkalarını rahatsız etmeden kullanıcıya ulaştıran güçlü hoparlörlere sahip. Hoparlörle birlikte tanıtılan WLA-NS7 adaptörü sayesinde Sony'nin BRAVIA XR televizyon modelleriyle eşleştirildiğinde Dolby Atmos'u destekliyor.

adaptörü sayesinde Sony'nin BRAVIA XR televizyon modelleriyle eşleştirildiğinde destekliyor. Aynı anda iki cihaza bağlanabiliyor.

cihaza bağlanabiliyor. Su sıçramalarına karşı dayanıklı bir tasarıma sahip.

bir tasarıma sahip. Tek şarj ile 12 saate kadar pil ömrü bulunuyor. Ayrıca hızlı şarjı destekliyor, 10 dakikalık hızlı şarj, 60 dakikaya kadar ekstra kullanım süresi sağlıyor.

Sony SRS-NS7 kablosuz hoparlörü 300 dolar (vergiler hariç yaklaşık 2.600 ₺), WLA-NS7 adaptörü ise 60 dolar (vergiler hariç yaklaşık 500 ₺) satış fiyatıyla piyasaya çıktı. Her ikisi de ABD'de sony.com'da ön sipariş seçeneğiyle satışa sunuldu.

