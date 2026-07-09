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"2026'da Kablolu Kulaklık mı Kaldı?" Demeyin: Sony'nin Yeni Kablolu Kulaklığı IER-M500 Tanıtıldı!

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Sony, özellikle yeni başlayan müzisyenleri ve sahne performanslarını hedefleyen, yeni kablolu kulak içi kulaklığı olan IER-M500 modelini tanıttı.

"2026'da Kablolu Kulaklık mı Kaldı?" Demeyin: Sony'nin Yeni Kablolu Kulaklığı IER-M500 Tanıtıldı!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Kablosuz kulaklık dendiğinde WH-1000XM6 gibi modelleriyle adından sıkça söz ettiren Sony, kablolu kulaklık pazarındaki sessizliğini yeni bir modelle bozuyor.

Akıllı telefonlarında kulaklık girişini (3.5 mm jack) neredeyse tek başına yaşatmaya devam eden şirket, bu kez profesyonel ve amatör müzisyenleri hedef alan bir adım attı. Sony IER-M500 adını taşıyan bu yeni model, markanın mevcut portföyündeki en üst segment kablolu kulak içi kulaklık olarak öne çıkıyor.

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"2026'da Kablolu Kulaklık mı Kaldı?" Demeyin: Sony'nin Yeni Kablolu Kulaklığı IER-M500 Tanıtıldı!
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Sahne için özel tasarım

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Sony, yeni IER-M500 modelinin günlük bir tüketici kulaklığından ziyade "sahne performansı deneyimini artırmak" amacıyla geliştirildiğini belirtiyor. Kulaklık; kariyerinin başındaki amatörlerden profesyonellere kadar geniş bir müzisyen kitlesine hitap edecek şekilde tasarlanmış durumda. Bu nedenle ürünün odak noktası sıradan bir müzik dinleme deneyimi sunmaktan oldukça farklı.

Tasarım tarafında, sahnedeki hareketlilik göz önünde bulundurularak her bir kulaklık kısmına "fitting supporter" adı verilen bir sabitleyici destek eklenmiş. Bu sayede kulaklığın kulaktan düşmesi engelleniyor. Ayrıca dışarıdaki gürültüyü engellemek ve sahneye odaklanmayı kolaylaştırmak adına kulaklıkta ince bir poliüretan duvar yapısı kullanılıyor. Ürün şeffaf, siyah ve kırmızı-mavi renk seçenekleriyle geliyor. Sony, bu renklerin sahne kıyafetleriyle uyum sağlaması amacıyla seçildiğini ifade ediyor.

Teknik özellikler ve fiyat

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Sony IER-M500, ses üretimi için 5 mm'lik bir sürücüye sahip. Bu sürücüye, bas frekanslarını kontrol altında tutmak ve dengeli bir ses sunmak için özel bir akustik oda eşlik ediyor. Kulaklığın frekans tepkisi 10Hz ile 40kHz arasında değişirken, empedans değeri ise 16 ohm olarak açıklanmış durumda. Ürünün 1.6 metre uzunluğundaki kablosu, klasik 3.5 mm kulaklık girişiyle sonlanıyor. Sony, sahne şartlarındaki yoğun kullanımı düşünerek kablonun tak-çıkar aşınmalarına karşı ekstra dayanıklı üretildiğini vurguluyor.

Fiyatlandırma tarafında ise IER-M500, £99 (yaklaşık 130 dolar) seviyesinden satışa sunuluyor.

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Sony

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