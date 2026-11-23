YouTube'a video çekmeye başladınız ya da TikTok'ta içerik üretirken artık telefon kamerasının yeterli olmadığını mı düşünüyorsunuz? O zaman güzel bir vlog kamerası edinmenin vakti gelmiş olabilir!

Seyahat videoları, günlük vloglar, ürün incelemeleri... Her içerik için aynı kameraya ihtiyacınız yok. Üstelik iyi videolar çekmek için binlerce liralık profesyonel ekipmanlara sahip olmanız da gerekmiyor.

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Peki 2026'da hangi vlog kamerası alınır? Sony, Canon, DJI, GoPro ve Insta360 modelleri arasında nasıl seçim yapılır? Gelin en iyi marka ve modellere bakalım.

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Vlog Kamerasında Sensör Boyutu, Bit Hızı ve Codec Nasıl Değerlendirilir? - 2026

Kamera alırken megapiksel değerlerine bakıp geçmek kolay görünebilir. Fakat video çekecekseniz biraz daha fazlasını bilmeniz gerekiyor. Sensör boyutu, renk kaydı ve video formatı gibi detaylar, özellikle görüntüleri düzenlerken kendini belli ediyor.

1 İnç, APS-C ve Micro Four Thirds Sensörler Arasındaki Fark Nedir?

Öncelikle sensör konusuna değinelim. Sensör büyüdükçe genellikle daha fazla ışık toplama potansiyeli elde edersiniz. Bu da akşam çekimlerinde daha temiz görüntüler ve arka planı daha güzel bulanıklaştırma şansı demek. Mesela DJI Osmo Pocket 4 ve Sony ZV-1 II, 1 inç tipi sensör kullanıyor. Sony ZV-E10 II ve Fujifilm X-M5 ise APS-C sensörleriyle geliyor. Panasonic GH7'de Micro Four Thirds sensör bulunuyor.

Eğer kamerayı cebinizde taşıyıp günlük vlog çekmek istiyorsanız 1 inç sensörlü modeller gayet mantıklı. Farklı lensler denemek ve görüntü üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmak istiyorsanız APS-C veya Micro Four Thirds modellere bakabilirsiniz.

Sensör tipi Yaklaşık boyut Kullanım alanı 1 inç tipi 13,2 x 8,8 mm Kompakt vlog kameraları Micro Four Thirds 17,3 x 13 mm Kompakt aynasız kameraları APS-C 23,5 x 15,6 mm Fotoğraf ve profesyonel video

10-bit 4:2:2 Kayıt Renk Düzenlemesine Ne Katıyor?

Videoları çekip doğrudan sosyal medyaya yüklüyorsanız 10-bit kayıt şu an için çok önemli olmayabilir. Ancak renklerle oynamayı, videolarınıza farklı bir hava katmayı seviyorsanız bu özellik işinize yarayacak. 10-bit kayıt, 8-bit kayda göre çok daha fazla renk tonu saklayabiliyor. 4:2:2 renk örneklemesi de renk bilgisini daha ayrıntılı koruyor. Özellikle ten renklerinde, gökyüzünde ve birbirine yakın tonlarda düzenleme yaparken farkı görebilirsiniz.

H.264 ve H.265 Codec Dosya Boyutunu Nasıl Değiştirir?

Hafıza kartınızın sürekli dolmasından şikayetçiyseniz H.264 ve H.265 codec'lerine de göz atabilirsiniz. İki model de videoları sıkıştırarak kaydediyor ama dosya boyutu ve bilgisayardaki işleme yükü açısından farklılaşıyor. H.265, benzer görüntü kalitesini genellikle daha düşük bit hızıyla koruyabiliyor; böylece daha az depolama alanı kullanıyorsunuz. H.264 ise daha geniş cihaz ve program desteğine sahip. Özellikle eski bir bilgisayarda kurgu yapıyorsanız H.264 sizin için daha rahat bir seçenek olabilir.

Vlog Kamerasında Kayıt Süresi Limiti ve Isınma Nasıl Yönetilir?

Kamera alırken genelde herkes görüntü kalitesine odaklanır, kayıt süresi veya ısınma sorunu gibi durumları düşünmez. Uzun bir video çekerken kaydın aniden durması maalesef ki yaşanabilecek tatsız senaryolardan biri. Bu yüzden kamera almadan önce ısınma durumuna ve kesintisiz kayıt süresine de bakmakta fayda var.

Kesintisiz Kayıt Süresi Hangi Modellerde Sınırlı?

Her kameranın kayıt süresi farklı olduğu gibi yalnızca batarya kapasitesi de belirleyici olmayabilir. 4K çekim, yüksek kare hızı ve sıcak ortamlar kameranın daha çabuk ısınmasına sebep olabiliyor. Nikon Z30, 25 derece ortam sıcaklığında Full HD 24p/25p çekimlerde 125 dakikaya kadar kayıt yapabiliyorken Sony ZV-E10 II'de de özellikle 4K 60p çekimlerde ısınma ayarlarına dikkat etmek gerekiyor.

Uzun vloglar çekecekseniz Panasonic GH7 gibi dahili fanlı modellere de göz atabilirsiniz. GH7, belirli 4K 60p kayıt modlarında sınırsız süreyle kayıt yapabiliyor. Tabii burada batarya ve hafıza kartı kapasitesinin de devreye girdiğini unutmamak gerek.

Harici Güç ve Dummy Batarya Nasıl Kullanılır?

Eğer uzun saatler süren çekim yapacaksanız bataryayı sürekli doldurmak zorunda kalmak hem zamanınızı hem de sabrınızı tüketir. Neyse ki bunun için birkaç çözümümüz var: USB-C üzerinden güç alabilen kameraları uygun bir adaptör veya powerbank ile besleyebilirsiniz.

Bir de dummy batarya denilen adaptörler var. Bunlar kameranın batarya yuvasına yerleşiyor ve cihazı harici bir güç kaynağına bağlıyor. Böylece özellikle sabit kamera çekimlerinde pil derdini azaltabiliyorsunuz. Yalnız her kameranın bağlantısı farklı olduğundan uyumlu ürünü seçmeyi unutmayın.

Rolling Shutter Etkisi Hangi Çekimlerde Belirginleşir?

Kamerayı hızlıca sağa sola çevirdiğinizde görüntüdeki dikey çizgilerin eğildiğini hiç gördünüz mü? İşte bu görüntü bozulmasına rolling shutter deniyor. Özellikle yürürken, koşarken veya hızlı hareket eden araçları çekerken karşınıza çıkabiliyor. Bunun nedeni sensörün görüntüyü satır satır okuması. Sensör ne kadar hızlı okunursa bu etki genellikle o kadar azalıyor.

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Sony ZV-E10 II, önceki ZV-E10 modeline göre daha hızlı sensör okuma performansı sunuyor. Ancak bu durum rolling shutter etkisini tamamen ortadan kaldırmıyor. Çok hareketli içerikler çekecekseniz bağımsız kamera testlerine de göz atın.

Sony, Canon ve Panasonic Vlog Kameraları Nasıl Ayrışıyor?

Biraz daha ciddi video çekimleri yapmak istiyorsanız aynasız kameralara bakabilirsiniz. Sony, Canon ve Panasonic bu alanda birbirinden farklı seçenekler sunuyor. Peki günlük vlog için hangisi daha mantıklı?

Sony Gövdelerinde Otofokus Takip Sistemi Nasıl Çalışıyor?

Tek başınıza video çekiyorsanız kameranın sizi sürekli netlemesi büyük kolaylık sağlar. Böylece sürekli ekrana bakıp yüzünüzü kontrol etmek zorunda kalmazsınız. Sony ZV-E10 II tam da bu noktada işinizi kolaylaştırıyor. İnsan, hayvan ve kuş tanıma özellikli takip sistemiyle konuyu net tutmaya yardımcı oluyor. Product Showcase özelliği de özellikle ürün incelemesi yapanların hoşuna gidebilir.

Canon ve Panasonic Gövdelerinde Video Profilleri Nasıl Farklılaşıyor?

Canon tarafında C-Log 3, Panasonic tarafında ise V-Log gibi video profilleri bulunuyor. Bunlar videolarınızı sonradan düzenlerken renkler üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmanızı sağlıyor.

Canon EOS R50 V, 4K kayıt seçenekleri, dikey video desteği ve 10-bit 4:2:2 kayıt özellikleriyle içerik üreticilerinin ihtiyaçlarını karşılamaya odaklanıyor. Panasonic GH7 ise 5.7K 60p, 4K 120p ve dahili fan gibi özelliklerle daha profesyonel bir çizgide. Ancak yalnızca sosyal medyaya video yükleyecekseniz GH7'nin bütün özelliklerine ihtiyacınız olmayabilir.

Fujifilm ve Nikon Aynasız Modelleri Vlog İçin Neyi Sunuyor?

Fujifilm X-M5, özellikle hem YouTube hem de TikTok için içerik hazırlayanların ilgisini çekebilir. 6.2K 3:2 Open Gate kayıt özelliği sayesinde çektiğiniz görüntüyü sonradan farklı oranlarda kırpabiliyorsunuz. Böylece aynı çekimden hem yatay hem dikey video çıkarmak mümkün.

Nikon Z30 ise daha sade bir kamera arayanlara uygun. APS-C sensörü, 4K 30p kaydı, hareketli ekranı ve göz takipli otofokusuyla günlük vloglar için yeterli bir başlangıç sunuyor. Ancak gelişmiş renk profilleri veya yüksek kare hızlı 4K kayıt istiyorsanız Sony ve Canon tarafındaki modellere de bakabilirsiniz.

DJI, GoPro ve Insta360: Kompakt Vlog Kamerası Markaları Ne Sunuyor?

Her çekim için kocaman bir kamera taşımak istemeyebilirsiniz. Özellikle gezi vlogları, sokak çekimleri ve outdoor içerikler üretiyorsanız küçük kameralar hayat kurtarıyor. DJI, GoPro ve Insta360 bu konuda farklı ihtiyaçlara yönelik seçenekler sunuyor.

DJI Osmo Serisinde Gimbal Stabilizasyonu Nasıl Çalışıyor?

DJI Osmo Pocket serisinin en sevilen tarafı üç eksenli mekanik gimbal sistemi. Kamerayı elinizde tutup yürürken bile görüntünün daha sabit kalmasına yardımcı oluyor. Yani her çekimde ayrıca gimbal taşımanız gerekmiyor.

Osmo Pocket 4, 1 inç CMOS sensörü, 4K 240 fps ağır çekim kaydı ve ActiveTrack 7.0 takip özelliğiyle geliyor. Döndürülebilir ekranı da yatay ve dikey çekimler arasında geçiş yapmayı kolaylaştırıyor. Özellikle tek başına içerik üretenler için oldukça pratik.

GoPro ve Insta360 Modelleri Hangi Çekim Türüne Uygun?

Bisiklet, dalış, kayak veya motosiklet videoları çekiyorsanız GoPro tarafına bakabilirsiniz. HERO13 Black, 5.3K video kaydı ve HyperSmooth 6.0 görüntü sabitleme sistemiyle hareketli çekimlere uygun. Suya dayanıklı gövdesi de dış mekan kullanımında avantaj sağlıyor.

Insta360 ise biraz daha farklı bir deneyim sunuyor. X6 ile 360 derece video çekebiliyor, kadrajı daha sonra uygulama üzerinden belirleyebiliyorsunuz. Yani çekim sırasında kamerayı tam olarak nereye çevirdiğinizi düşünmenize gerek kalmıyor. Özellikle seyahat ve macera videolarında yaratıcı sonuçlar elde edebilirsiniz.

Kompakt Modellerde Harici Mikrofon Bağlantısı Nasıl Kurulur?

Küçük kameralarla çekim yaparken ses kalitesini unutmayın. Görüntünüz ne kadar güzel olursa olsun, rüzgâr sesinden konuşmanız anlaşılmıyorsa izleyici videodan kolayca çıkabilir.

DJI Osmo Pocket 4, uyumlu DJI kablosuz mikrofonlarla Bluetooth üzerinden bağlantı kurabiliyor. GoPro HERO13 Black'te 3,5 mm mikrofon bağlantısı için Media Mod gibi ek aksesuarlara ihtiyaç duyulabiliyor. Insta360 X6 ise uyumlu Bluetooth mikrofonları destekliyor. Kullandığınız mikrofonun kameranızla uyumlu olup olmadığını mutlaka kontrol edin.

Vlog Kamerası Fiyatları 2026: Sensör ve Gövde Tipine Göre

Gelelim bütçe meselesine... Vlog kameralarında fiyatlar birkaç bin liradan başlayıp çok daha yüksek seviyelere çıkabiliyor. Üstelik yalnızca kamera için değil, lens ve mikrofon gibi ek ekipmanlar için de para ayırmanız gerekebilir.

Kompakt Vlog Kamerası Ne Kadar?

Kompakt kameralar, fazla ekipman taşımadan çekim yapmak isteyenler için güzel bir başlangıç. DJI Osmo Pocket 4'ün standart paketi yaklaşık 29.000-32.000 TL, Creator Combo paketi ise 35.000-40.000 TL civarında.

Sony ZV-1 II için yaklaşık 43.800-45.700 TL, Canon PowerShot V1 içinse 58.000 TL civarında satış ilanları bulunuyor. Canon'un sabit lensli bu modeli 1,4 inç tipi sensörü ve dahili fanıyla ayrışıyor. Sabit lensli kameraların güzel tarafı, ayrıca lens satın almak zorunda kalmamanız.

Aynasız Gövde ve Lens Toplam Maliyeti Nasıl Hesaplanır?

Aynasız kamera alırken gövde fiyatına aldanmayın. Bazı paketlerde lens de bulunurken bazıları yalnızca gövde olarak satılıyor. İlk kez kamera alıyorsanız kit lensli paketlere bakmak daha hesaplı olabilir.

Kamera modeli Paket Yaklaşık fiyat Canon EOS R50 V 14-30 mm lensli kit 39.000-42.000 TL Nikon Z30 16-50 mm lensli kit 42.000 TL civarı Sony ZV-E10 II 16-50 mm lensli kit 51.000-56.000 TL Fujifilm X-M5 XC15-45 mm lensli kit 49.000 TL civarı Fujifilm X-M5 Vlogger Kit 42.000 TL civarı Panasonic GH7 Yalnızca gövde 95.000 TL ve üzeri

Aksiyon Kamerası Fiyatları Hangi Aralıkta?

Aksiyon kameralarında da paket içeriği fiyatı epey değiştirebiliyor. DJI Osmo Action 6'nın standart paketi yaklaşık 22.400 TL, Adventure Combo paketi ise 28.400 TL civarında.

GoPro HERO13 Black için yaklaşık 28.000-31.500 TL, Insta360 X6 içinse 33.000-35.000 TL seviyesinde teklifler bulunuyor. Daha gelişmiş modellerden GoPro MISSION 1 ise yaklaşık 41.990 TL kampanyalı fiyatıyla üst segmentte yer alıyor.

Vlog Kamerası Markaları: Kullanıcı Yorumları

Teknik özellikler güzel ama kamerayı her gün kullananların deneyimleri de önemli. Sonuçta cihazın elde nasıl durduğu, netlemeyi ne kadar iyi yaptığı ve uzun çekimlerde nasıl davrandığı broşürde yazanlardan çok daha fazlasını anlatabiliyor.

Kullanıcılar Hangi Markanın Otofokusunu Daha Kararlı Buluyor?

Sony ZV-E10 II ve Canon EOS R50 V, otofokus konusunda güçlü alternatifler. Sony'nin insan, hayvan ve kuş takibi özellikle farklı türde içerikler üretenlere kolaylık sağlıyor. Canon da video odaklı takip özellikleriyle başarılı bir deneyim sunuyor.

Kullanıcı yorumlarında yalnızca gövdenin performansına değil, kullanılan lense de dikkat etmek gerekiyor. Çünkü iyi bir kamera kötü lensle beklentilerin altında kalabilir. Özellikle hareket halindeyken çekim yapıyorsanız gerçek kullanım videolarını izlemek iyi fikir.

Yorumlarda Uzun Çekimlerde Isınma Nasıl Değerlendiriliyor?

Sony ZV-E10 II hakkında yapılan testlerde yüksek çözünürlüklü çekimlerde ısınma nedeniyle kayıt kesintileri yaşanabildiği görülüyor. Canon PowerShot V1'in dahili fanı bu konuda avantaj sağlıyor. Ancak uzun 4K çekimlerde onun da sınırları bulunuyor.

Bu yüzden kamera almadan önce yalnızca reklam videolarına bakmayın. Biraz da kullanıcıların uzun süreli çekim deneyimlerini araştırın. Özellikle saatlerce kayıt yapacaksanız bu detay başınızı ağrıtabilir.

İçerik Üreticilerinin Uzun Vadeli Kullanım Yorumları Ne Diyor?

DJI Osmo Pocket 4 kullanıcılarının beğendiği özelliklerin başında taşınabilirlik ve gimbal sabitleme geliyor. Kamerayı çantaya atıp dışarı çıkabilmek gerçekten büyük kolaylık. Bazı kullanıcılar kablosuz mikrofon bağlantısında ses kesilmesi yaşadıklarını da paylaşmış. Bunların tekil deneyimler olduğunu, bütün cihazlarda görülen bir sorun anlamına gelmediğini hatırlatalım.

Insta360 X6 kullanıcıları ise çekimden sonra kadrajı değiştirebilmeyi seviyor. Ancak 360 derece videoları düzenlemek biraz daha fazla uğraş gerektiriyor. Yüksek çözünürlüklü görüntüler için güçlü bir telefon veya bilgisayar kullanmak da işinizi kolaylaştırıyor.

Vlog Kamerası Markaları Hakkında Sık Sorulan Sorular

Vlog kamerası seçerken aklınıza takılabilecek birkaç soruyu da cevaplayalım.

Sony mi Canon mu?

Otofokus takibi ve geniş lens seçenekleri istiyorsanız Sony ZV-E10 II iyi bir seçenek. Dikey video çekimi, C-Log 3 ve içerik üreticilerine yönelik özellikler sizin için önemliyse Canon EOS R50 V'ye bakabilirsiniz.

Vlog Kamerası Kaç Dakika Kesintisiz Kayıt Yapar?

Kameraya ve çekim ayarlarına göre değişiyor. Örneğin Nikon Z30, Full HD çekimlerde 125 dakikaya, 4K çekimlerde yaklaşık 35 dakikaya kadar kayıt yapabiliyor. Isınma ve batarya kapasitesi de süreyi etkiliyor.

Vlog Kamerasında Hangi Hafıza Kartı Kullanılmalı?

Çektiğiniz videonun çözünürlüğüne ve bit hızına uygun bir kart seçmelisiniz. Standart 4K çekimlerde birçok model için U3 veya V30 kartlar yeterli olabilir. Daha yüksek bit hızlarında V60 veya V90 kart gerekebilir.

Örneğin Sony ZV-E10 II'nin 600 Mbps XAVC S-I 4K kaydı için V90 kart gerekiyor. Insta360 X6 ise UHS-I V30 ve üzeri microSD kartları destekliyor.

Vlog Kamerası İçin Hangi Mikrofon Gerekir?

Kameraya yakın konuşarak video çekiyorsanız kablosuz yaka mikrofonları oldukça kullanışlı. Ürün incelemesi yaparken veya kameradan biraz uzakta dururken shotgun mikrofon tercih edebilirsiniz. Dışarıda çekim yapıyorsanız rüzgâr koruması bulunan bir model seçmek de iyi olur.