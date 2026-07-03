Sınırlı Sayıdaki Yeni HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN Serisi Türkiye’de Satışa Sunuldu

HUAWEI, tasarımı ve mühendisliğiyle sınırları zorlayan yeni saatlerini Türkiye'de sınırlı sayıda satışa sundu.

HUAWEI'nin tasarımı ve mühendisliğiyle sınırları zorlayan iki özel saat Türkiye’de resmî olarak satışa sunuldu.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Markanın akıllı lüks vizyonunun en tepe noktasını oluşturan HUAWEI Watch Ultimate Design Spring Edition ve HUAWEI WATCH Ultimate Design Royal Gold, sadece teknolojik birer cihaz değil, aynı zamanda koleksiyon değeri taşıyan ve dünyada son derece kısıtlı sayıda üretilen birer Limited Edition sanat eseri olarak lüks tüketim meraklılarının beğenisine sunuluyor.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Geleneksel mücevher zanaatının nadir metallerle kusursuz uyumu

Kadın estetiğinden, baharın canlandırıcı enerjisinden ve doğanın benzersiz tasarımlarından ilham alan, "sizinle birlikte parlayan" HUAWEI Watch Ultimate Design Spring Edition, dünyaca ünlü lüks mücevher tasarımcısı Francesca Amfitheatrof’un vizyonunu taşıyor. Huawei’nin ilk mücevher akıllı saati olma unvanını taşıyan bu model, Fibonacci altın oran sarmalından esinlenilerek tasarlanan asma dalı motifli kordon kulaklarında, usta ellerle mikroskop altında tek tek işlenen tam 99 adet gerçek doğal elmasla bezeniyor. Tasarımın odak noktasını oluşturan manolya çiçeği formundaki kurma kolunun merkezinde ise tek büyük ve berrak bir elmas yer alıyor. Saatin ekranını koruyan safir kristal cam, ışığı her açıdan mükemmel bir şekilde kırmak üzere 60 fasetli elmas kesim geometrisiyle usta zanaatkarlar tarafından günlerce süren fırınlama ve işleme süreçlerinin ardından üretiliyor. Saatin gövdesi yüksek parlaklıktaki özel titanyum alaşımıyla şekillenirken, titanyum kordonun üzerindeki ultra sert kaplama saatin büyüleyici ışıltısını çizilmelere karşı koruyor.

Daha maskulen, güçlü ve teknik bir duruş sergileyen HUAWEI WATCH Ultimate Design Royal Gold modeli ise, havacılık ve uzay endüstrisinde kullanılan, paslanmaz çelikten neredeyse üç kat daha dayanıklı ama son derece hafif Zirkonyum tabanlı "Likit Metal" gövdesiyle dikkat çekiyor. Sektörde bir ilk olan koyu mor nanokristal seramik bezel, el işçiliğiyle kasaya ve bezel kenarlarına yerleştirilen 10 adet 18K altın segmentle zenginleştirilerek asil bir kontrast sunuyor. Saatin titanyum kordonu, havacılık standartlarında mor iyon kaplamayla korunurken, patentli elastik kelebek tokası sayesinde milimetrik bir konfor ayarı sunuyor. Kurma kolunun üzerindeki elmasla oyulmuş 3D trapezoit desenler ise estetik bütünlüğü tamamlıyor.

Maceracı ruhları ve profesyonel sporcuları hedefleyen Royal Gold modeli ise derin denizlerde adeta bir hayat kurtarıcı görevi üstleniyor. Karadaki ses fonksiyonlarını koruyarak tam 150 metre derinliğe kadar profesyonel dalışları destekliyor. Bu inanılmaz derinlik sınırının da ötesinde, saatte dünyada benzeri olmayan ve sualtı sonar iletişim teknolojisiyle dalgıçların hiçbir hücresel sinyal olmadan, ekran üzerinden hazır mesajlar ve emojilerle haberleşmesini sağlayan "Dolphin" teknolojisi bulunuyor. Ayrıca her iki saatte de yer alan en yeni TruSense sağlık sistemi ve X-TAP modülü, yalnızca 60 saniye içerisinde EKG'den damar sertliğine kadar kritik verileri içeren kapsamlı bir sağlık raporu sunuyor. Yeşil sahaların tutkunları için sunulan 17 binden fazla profesyonel golf sahası haritası, rüzgar yönü analizi ve akıllı caddy özellikleri ise kullanıcıları kişisel bir koçla buluşturuyor. Standart kullanımda Spring Edition 3 gün, Royal Gold ise tam 4.5 gün boyunca tüm akıllı özellikleriyle kesintisiz çalışabiliyor.

Sağlık ve yaşam kalitesinde devrim yaratan akıllı çözümler

Bu özel saatler, sadece nadide dış tasarımlarıyla değil, içlerinde barındırdıkları teknolojik ekosistemle de rakiplerinden tamamen ayrılıyor. Spring Edition modelinde bulunan ve akıllı saat dünyasında çığır açan invaziv olmayan metabolik şeker analizi sistemi, kullanıcıların yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor. Parmak delme zahmetine katlanmadan, sadece saatin bilekte 3 ila 14 gün boyunca kesintisiz taşınmasıyla çalışan bu ileri teknoloji, metabolik eğilimleri ve yüksek kan şekeri riskini sürekli analiz ediyor. Buna ek olarak, "Geometry of Feeling" kadranı kullanıcının anlık duygu durumunu analiz edip 12 farklı sanatsal grafikle ekrana yansıtarak zihinsel zindelik asistanlığı yapıyor. Ayrıca kadınlara özel sağlık yönetimi özellikleri ve döngü takibiyle günlük yaşamın önemli ihtiyaçlarına da eşlik ediyor.

Yeni nesil XTAP teknolojisi, Health Glance özelliği ve gelişmiş sağlık takibi sayesinde yalnızca şık bir aksesuar değil, aynı zamanda güçlü bir yaşam asistanı olarak öne çıkıyor. Saat için özel olarak tasarlanan kadran seçenekleriyle kişisel tarzı yansıtırken, hem iOS hem de Android cihazlarla uyumlu şekilde çalışıyor.

Sınırlı sayıda sahiplerini bekliyor

Dünyada sadece seçkin koleksiyoncuların ulaşabileceği miktarda üretilen bu iki özel akıllı saat modeli Türkiye genelinde son derece kısıtlı bir stokla satışa sunuldu. Tasarım ve teknolojiyi birer prestij simgesi olarak taşımak isteyenler için gerçek anlamda birer sanat eseri olan ürünlerin Türkiye satış fiyatları ve özel avantajları ise lüks segmente yakışır ayrıcalıklar sunuyor.

HUAWEI Watch Ultimate Design Spring Edition modeli 269.999 TL tavsiye edilen tüketici satış fiyatıyla vitrinlerdeki yerini aldı. Saati satın alan kullanıcılara, dış gövde ve ekran için kaza sonucu hasar koruması sağlayan, 2 yıl içinde 2 defa kullanım haklı HUAWEI Care+ güvencesi hediye ediliyor.

HUAWEI WATCH Ultimate Design Royal Gold modeli de yine 269.999 TL tavsiye edilen tüketici satış fiyatıyla alıcılarını bekliyor. Royal Gold modelini tercih eden tüketiciler, dilerlerse cihazlarına ek koruma sağlamak amacıyla sunulan ve 4.999 TL fiyat etiketi taşıyan 1 Yıl Ekstra Garanti güvencesine sahip olabiliyorlar.

Sınırlı sayıdaki bu çok özel serilere sadece HUAWEI Online Mağaza, HUAWEI Deneyim Mağazası ve yetkilendirilmiş seçkin Saat&Saat mağazaları üzerinden ulaşılabiliyor.