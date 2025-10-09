Sora, indirme sayısında ChatGPT'yi geçti

OpenAI’nin video üretme uygulaması Sora, ilk haftasında 627 bin kez indirildi. ChatGPT’nin ilk haftasındaki rakamın az da olsa üzerinde.

Sora, 30 Eylül 2025’te iOS için ABD ve Kanada’da kullanıma sunuldu. Appfigures verilerine göre uygulama ilk haftasında 627 bin indirme aldı. Bu, ChatGPT’nin 606 binlik ilk haftasının az da olsa üzerinde. Sora, özellikle ilk günkü 56 bin indirme ile App Store’da hızlıca üst sıralara çıktı.

Uygulama, 3 Ekim’de ABD App Store’da 1 numaraya yükseldi. Kanada’daki indirme sayısı ise yaklaşık 45 bin olarak ölçüldü. İlk haftada en yüksek günlük indirme ise 107.800 oldu. Davetiye sistemiyle çalışan Sora, buna rağmen büyük ilgi topladı.

Sora’nın öne çıkan özelliği, kullanıcıların metinle gerçekçi videolar oluşturabilmesi. Ancak uygulamanın deepfake yetenekleri bazı tartışmalara da yol açtı. Bazı kullanıcıların ölmüş kişilerin yüzlerini kullanması etik ve yasal sorunları gündeme getirdi.