Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Yapay Zekâ Haberleri ve İçerikleri

Sora, indirme sayısında ChatGPT'yi geçti

OpenAI’nin video üretme uygulaması Sora, ilk haftasında 627 bin kez indirildi. ChatGPT’nin ilk haftasındaki rakamın az da olsa üzerinde.

Sora, indirme sayısında ChatGPT'yi geçti
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Sora, 30 Eylül 2025’te iOS için ABD ve Kanada’da kullanıma sunuldu. Appfigures verilerine göre uygulama ilk haftasında 627 bin indirme aldı. Bu, ChatGPT’nin 606 binlik ilk haftasının az da olsa üzerinde. Sora, özellikle ilk günkü 56 bin indirme ile App Store’da hızlıca üst sıralara çıktı.

Uygulama, 3 Ekim’de ABD App Store’da 1 numaraya yükseldi. Kanada’daki indirme sayısı ise yaklaşık 45 bin olarak ölçüldü. İlk haftada en yüksek günlük indirme ise 107.800 oldu. Davetiye sistemiyle çalışan Sora, buna rağmen büyük ilgi topladı.

Sora’nın öne çıkan özelliği, kullanıcıların metinle gerçekçi videolar oluşturabilmesi. Ancak uygulamanın deepfake yetenekleri bazı tartışmalara da yol açtı. Bazı kullanıcıların ölmüş kişilerin yüzlerini kullanması etik ve yasal sorunları gündeme getirdi.

Yapay Zeka

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

16 Yaşındakilerin Bile Kullanabileceği Elektrikli Araç Dacia Hipster Tanıtıldı

16 Yaşındakilerin Bile Kullanabileceği Elektrikli Araç Dacia Hipster Tanıtıldı

Efsane Geri Döndü: 2026 Volkswagen Passat Sedan Tanıtıldı

Efsane Geri Döndü: 2026 Volkswagen Passat Sedan Tanıtıldı

Sony Ericsson K750i'nin Günümüzde Kulaklara Şaka Gibi Gelen Özellikleri

Sony Ericsson K750i'nin Günümüzde Kulaklara Şaka Gibi Gelen Özellikleri

Yıllardır İstenen Bir Özellik Nihayet Windows 11'e Geliyor

Yıllardır İstenen Bir Özellik Nihayet Windows 11'e Geliyor

OpenAI'ın Bu Akşam Tanıtacağı "Agent Builder" Sızdırıldı (Yine Onlarca Şirketi Batıracak)

OpenAI'ın Bu Akşam Tanıtacağı "Agent Builder" Sızdırıldı (Yine Onlarca Şirketi Batıracak)

Sennheiser, Herkesi Odyofil Yapacak Yeni Kulaklığını Duyurdu

Sennheiser, Herkesi Odyofil Yapacak Yeni Kulaklığını Duyurdu

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim