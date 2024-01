"Cooking with Lynja" adlı YouTube kanalının da yıldızı olan ve "İnternet'in ninesi" olarak adlandırılan yayıncı Lynn Yamada Davis, 67 yaşında hayata gözlerini yumdu.

TikTok ve YouTube için içerik üreten Lynn Yamada Davis'in vefat ettiği açıklandı. Kızı Hannah Mariko Shofet'in the New York Times'a yaptığı açıklama ile içerik üreticisinin 1 Ocak'ta, 67 yaşındayken yemek borusu kanseri nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Ayrıca oğlu Tim Davis de çektiği video ile annesinin vefatını sosyal medyadan duyurdu.

Pandemide yıldız olmuştu

Tim Davis, çektiği videoda "Annem Linda'nın ne yazık ki vefat ettiğini size bildirmekten dolayı çok üzgünüm. Onun son anları çok huzurluydu ve şükürler olsun ki etrafı en çok sevdiği insanlarla doluydu: arkadaşları ve ailesi ile." ifadelerini kullandı. Dört çocuğu ve iki torunu olan Davis, neşeli tutumu ve sıradışı düzenlenmiş videoları ile YouTube'da 10 milyon aboneye, TikTok'ta ise 19,7 milyon takipçiye ulaşmıştı.

Lynn Yamada Davis'i yıldız yapan videolar ilk olarak pandemi döneminde ortaya çıkmıştı. Oğlu Tim'in annesinin videolarını çekip düzenleyerek video düzenleme yeteneklerini geliştirmesi için ona yardım eden kadın, oğlunun videoları internete yüklemeye başlaması ile birlikte büyük bir şöhrete kavuşmuştu.

Ödüller de kazanmıştı

Her ne kadar kanalın yüzü kendisi olsa da Lynn Yamada Davis, kanalın başarısı için daima oğlunu öne çıkarıyordu. Davis, bütün işi oğlunun yaptığını, metinleri onun hazırlayıp çekim ve düzenleme işine oğlunun baktığını, kendisinin ise sadece kameranın önüne geçtiğini söylüyordu. Oğlu videoları paylaşmaya başlayana kadar TikTok'un ne olduğunu bilmediğini de söyleyen içerik üreticisi, ilk olarak 313 bin beğeni alan bir sandviç videosu ile ünlenmişti.

2019 yılında gırtlak, 2021 yılında da yemek borusu kanseri teşhisi koyulan Davis, bir videosunda durumunun iyi olduğunu söyleyip tedavi ördüğü Memorial Sloan Kettering Kanserle Mücadele Merkezi çalışanları için kurabiye pişirdiği videolar paylaşmıştı. Davis son dönemde kanalından kanserler mücadele ile ilgili içerikler de paylaşıyordu.

Cooking with Lynja, yemek ve düzenleme dallarında 2022'de Streamy Ödülü almayı başarmış ve ayrıca Forbes'in 50 over 50 creator listesinde de kendisine yer bulmuştu.