Bir Sosyal Medya Kullanıcısının 2016'da Yaptığı OpenAI Paylaşımı Viral Oldu: İşte Gelen Yorumlar!

"Perks of being zeynep" ismiyle paylaşımlar yapan X kullanıcısının 2016 yılındaki gönderisi viral oldu. Kullanıcı, o yıllarda OpenAI hakkında konuşmuş ve yapay zekânın dalga dalga geldiğini söylemişti. İşte o paylaşım ve gelen yorumlar...

Sosyal medya kullanıcıları, her gün sayısız paylaşımı viral hâle getirmeyi başarıyor. Bu içerikler bazen güldürüyor, bazen ciddi anlamda düşündürüyor. Bu içeriğimizde bahsedeceğimiz paylaşım, insan öngörüsünün ne kadar önemli olduğunu gözler önüne seriyor. Gelin detaylara bakalım.

Bu kez virale düşen kullanıcı, X'te kendi hâlinde takılan "Perks of being zeynep". Nisan 2011'den beri platformda bulunan kullanıcı, çok geniş bir takipçi kitlesine de sahip değil. Ancak 1 Şubat 2016'da yaptığı bir paylaşım, Zeynep'in hayatını değiştirmiş durumda. Peki o paylaşım ne? İnsanlar, bu kullanıcı hakkında neler düşünüyor?

İşte sosyal medyanın gündemine oturan o paylaşım:

Niye kimse OpenAI'dan bahsetmiyor. Yapay zekâ dalga dalga geliyor. Mini mini jarvis'lerimiz olacak.

Webtekno okuru OpenAI'ı çok iyi tanıyor. Şirket, yapay zekâ sektörünün öncüsü. ChatGPT ve Sora gibi yapay zekâ araçları ile piyasayı kasıp kavuruyor. Ancak buradaki olay, Zeynep'in öngörüsü. 20 Kasım 2015 tarihinde kurulan şirketle ilgili bir paylaşım yapan Zeynep, OpenAI'ın gündem olmamasına dem vurup, yapay zekâ teknolojisinin geleceği noktadan bahsediyor. Ve bu öngörünün bugün ne kadar yerinde olduğuna tanıklık ediyor. Hadi şimdi de Zeynep'in 2016 yılında attığı paylaşıma gelen yorumlara bakalım.

OpenAI paylaşımına gelen yorumlar:

Peki siz bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın...