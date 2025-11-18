Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Sosyal Medya Haberleri ve İçerikleri

Bir Sosyal Medya Kullanıcısının 2016'da Yaptığı OpenAI Paylaşımı Viral Oldu: İşte Gelen Yorumlar!

"Perks of being zeynep" ismiyle paylaşımlar yapan X kullanıcısının 2016 yılındaki gönderisi viral oldu. Kullanıcı, o yıllarda OpenAI hakkında konuşmuş ve yapay zekânın dalga dalga geldiğini söylemişti. İşte o paylaşım ve gelen yorumlar...

Bir Sosyal Medya Kullanıcısının 2016'da Yaptığı OpenAI Paylaşımı Viral Oldu: İşte Gelen Yorumlar!
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Sosyal medya kullanıcıları, her gün sayısız paylaşımı viral hâle getirmeyi başarıyor. Bu içerikler bazen güldürüyor, bazen ciddi anlamda düşündürüyor. Bu içeriğimizde bahsedeceğimiz paylaşım, insan öngörüsünün ne kadar önemli olduğunu gözler önüne seriyor. Gelin detaylara bakalım.

Bu kez virale düşen kullanıcı, X'te kendi hâlinde takılan "Perks of being zeynep". Nisan 2011'den beri platformda bulunan kullanıcı, çok geniş bir takipçi kitlesine de sahip değil. Ancak 1 Şubat 2016'da yaptığı bir paylaşım, Zeynep'in hayatını değiştirmiş durumda. Peki o paylaşım ne? İnsanlar, bu kullanıcı hakkında neler düşünüyor?

İşte sosyal medyanın gündemine oturan o paylaşım:

Niye kimse OpenAI'dan bahsetmiyor. Yapay zekâ dalga dalga geliyor. Mini mini jarvis'lerimiz olacak.

Webtekno okuru OpenAI'ı çok iyi tanıyor. Şirket, yapay zekâ sektörünün öncüsü. ChatGPT ve Sora gibi yapay zekâ araçları ile piyasayı kasıp kavuruyor. Ancak buradaki olay, Zeynep'in öngörüsü. 20 Kasım 2015 tarihinde kurulan şirketle ilgili bir paylaşım yapan Zeynep, OpenAI'ın gündem olmamasına dem vurup, yapay zekâ teknolojisinin geleceği noktadan bahsediyor. Ve bu öngörünün bugün ne kadar yerinde olduğuna tanıklık ediyor. Hadi şimdi de Zeynep'in 2016 yılında attığı paylaşıma gelen yorumlara bakalım.

OpenAI paylaşımına gelen yorumlar:

Peki siz bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın...

Yapay Zeka X (Twitter)

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Çakma Samsung Galaxy S26 Ultra Telefonlar Satışa Çıktı: Hem de Sudan Ucuza Satılıyor!

Çakma Samsung Galaxy S26 Ultra Telefonlar Satışa Çıktı: Hem de Sudan Ucuza Satılıyor!

Otomobil Tarihine Adını Altın Harflerle Yazdıran 8 Efsane Motor

Otomobil Tarihine Adını Altın Harflerle Yazdıran 8 Efsane Motor

Her Birini Heyecanla Tek Solukta İzleyeceğiniz, 2026'da Gelecek Bilim Kurgu Filmleri

Her Birini Heyecanla Tek Solukta İzleyeceğiniz, 2026'da Gelecek Bilim Kurgu Filmleri

2026 Model Chery Tiggo 8 Tanıtıldı: "Çin Malı" Algısını Yıkacak!

2026 Model Chery Tiggo 8 Tanıtıldı: "Çin Malı" Algısını Yıkacak!

Gerçek mi Efsane mi? Telefonun Şarjını %20-%80 Arasında Tutmak Gerçekten İşe Yarıyor mu?

Gerçek mi Efsane mi? Telefonun Şarjını %20-%80 Arasında Tutmak Gerçekten İşe Yarıyor mu?

GTA Online Ücretsiz Oldu (Kısa Süreniz Var)

GTA Online Ücretsiz Oldu (Kısa Süreniz Var)

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim