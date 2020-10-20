'Trendyol Kart Bilgilerini Çaldırdı' İddialarına Cevap Geldi

Trendyol, birkaç saattir sosyal medyada dolaşan "Trendyol’dan Kart Bilgileri Çalındı." iddialarına yanıt verdi. Şirket, kendilerine Twitter üzerinden ulaşan tüketicilere cevap vererek, böyle bir şey olmadığını açıkladı. Yetkililere göre sosyal medyadaki iddialar asılsızdı.

Ülkemizdeki sosyal medya kullanıcıları, birkaç saattir Trendyol ile ilgili bir meseleyi konuşuyorlar. İddialara göre Trendyol, bilgisayar korsanlarının hedefi haline gelerek kullanıcıların kredi kartı bilgilerini çaldırmıştı. Bazı kullanıcılar, bu iddia nedeniyle Trendyol'a tepki gösterirken bazı kullanıcılarsa kart bilgilerinin çalınması durumunda neler yapmaları gerektiğiyle ilgili endişelerini dile getirmişlerdi. Konudan haberdar olan Trendyol, resmi bir açıklamada bulundu.

Trendyol'un resmi açıklaması, Twitter üzerinden yapıldı. Şirket, söz konusu iddialarla ilgili paylaşım yapan kullanıcılara yanıt vererek, böyle bir şeyin olmadığını aktardı. Altyapılarının uluslararası standartlarda korunduğunu ifade eden yetkililer, herhangi bir güvenlik ihlalinin meydana gelmediği söylediler. Trendyol tarafından yapılan açıklamalar, kullanıcıları ciddi anlamda rahatlattı.

Trendyol tarafından, iddialara yönelik verilen cevapta şu ifadelere yer verildi:

Merhaba, müşterilerimizin kart bilgilerine ulaşıldığı yönündeki iddialar doğru değildir. Uluslararası standartlarda korunan sistemizde herhangi bir güvenlik açığı oluşmamıştır. Her zaman olduğu gibi güvenle alışveriş yapmaya devam edebilirsiniz.