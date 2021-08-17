Sosyal Medyaya İlişkin Yasadan Yeni Detaylar Geldi

Bir süredir gündemde tutulan Sosyal Medya Kanunu ile ilgili bazı yeni detaylar ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre yasa, vatandaşlara sosyal medya kullanımları nedeniyle hapis cezasına çarptırılabileceklerini ortaya koyuyor. İşte o yasaya dair yeni bilgiler...

Türkiye bir süredir, hükümetin sosyal medyayla ilgili görüşlerini konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a göre "yalan terörü"nden ibaret olan sosyal medya hakkında bir yasa düzenlemesi yapılması ve sosyal medya kullanıcılarının bu yasaya göre hareket etmesi planlanıyor. Yakın bir gelecekte hayatımıza giren yasayla ilgili yaşanan yeni bir gelişme, yasayla ilgili bazı detaylar sunuyor.

Edinilen bilgilere göre hükümet yetkilileri, "Sosyal Medya Başkanlığı" adı altında yeni bir oluşum kuracak. Bu oluşumun Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ya da Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) kurulmasını planlayan hükümet, bu sayede sosyal medyayı denetim altına alacak. Bu noktada BTK'nın zaten İnternet Daire Başkanlığı'na sahip olduğu ve Sosyal Medya Başkanlığı'nın BTK bünyesinde daha kolay oluşturulabileceği ifade ediliyor.

Sosyal medyada işlenecek suçlara hapis cezası geliyor

Sosyal medya kanununa ilişkin elde edilen bilgiler, bu kanunla vatandaşlara hapis cezası verilebileceğini ortaya koyuyor. Öyle ki bir sosyal medya kullanıcısı, bir kişiye hakaret ettiği takdirde hapisle yargılanacak. Bu hapis cezası süresi, 3 aydan 2 yıla kadar olabilecek. Üstelik bu noktada ceza artırım sebepleri de devreye girecek. Örneğin bir kamu görevlisine hakaret ederseniz, en az 1 yıl ile yargılanacaksınız. Üst limit ise hakaret ettiğiniz kişinin statüsü ve hakeretin kasıt derecesine göre belirlenecek.

Kanun, yalan habere yönelik de hapis cezası getirecek. Yalan haberi yapan ve bu haberi yayan kullanıcılar, 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile yargılanacak. Bu bağlamda Türk Ceza Kanunu’nda (TCK) bazı tanımlamalar yapılacak. "Dezenformasyon" ve "mezenformasyon" gibi suçlar, TCK'ya eklenecek. Tüm bu düzenlemelere sahip yasanın yeni dönemde TBMM'ye sunulması bekleniyor...