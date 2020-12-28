Apple'ın 2025 - 2028 yılları arasında otomobil lansmanı yapacağı haberlerin çıkmasıyla birlikte, sosyal medyada çeşitli iddialar yayılmaya başlandı. Bu iddiaların arasında beyaz bir spor otomobil, Apple'ın otomobili olarak gösterildi. Çok geçmeden haberin asılsız olduğu, beyaz spor arabanın Mercedes-Benz çakması olduğu anlaşıldı.

Apple’ın 2028 yılına kadar yeni bir otomobil lansmanı yapacağı iddiaları gündeme bomba gibi oturan bir haber olmuştu. İnsanlar, henüz Apple tarafından resmi olarak onaylanmayan bu otomobil hakkında ortaya çeşitli spekülasyonlar ve iddialar atmaya başladı.

Bu iddiaların arasında konsept tasarım olarak tanıtılan bir video, sosyal medyada viral oldu. Son derece fütüristik bir tasarıma sahip olan beyaz spor araba, Apple’ın yeni otomobili olarak gösterildi ve bu iddiaya inananların sayısı milyonları geçti. Ancak çok geçmeden videoda gösterilen arabanın farklı konsepte sahip bir Mercedes-Benz AMG olduğu ortaya çıktı.

Videoda gösterilen otomobilin Mercedes-Benz olduğu ortaya çıktı

Videoda gösterilen otomobil tasarım açısından gerçekten de çağın ötesinde görünüyordu. Videoda, arabanın sürücü indikten hemen sonra kendi kendini park etmesi gibi görüntüler yer alıyordu ve arabanın tekerlekleri sadece öne ve geriye değil, aynı zamanda yanlara da gidebilecek şekilde tasarlanmıştı. Hem tasarım hem de bu özellikler göz önünde bulundurulduğu zaman, Apple’ın böyle bir otomobil çıkaracak olması son derece inandırıcı oldu. Kullanıcılar, bu otomobilin Apple’ın sır gibi sakladığı Project Titan olduğuna inanmaya başladı.

Videoda gösterilen arabanın Apple’a ait olmadığı çok geçmeden anlaşıldı. Arabanın, 2013 yılında tanıtılan Gran Turismo 6 oyununda kullanılan Vision AVTR konseptine sahip bir Mercedes-Benz AMG'ye benzetilmeye çalışılan bir araba olduğu ortaya çıktı. Project Titan konusuna gelince ise, Apple’ın bu projenin sadece adını resmi olarak duyurduğunu, projeyle alakalı başka hiçbir sırrın açıklanmadığını dile getirmekte fayda var.