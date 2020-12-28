Apple'la alakalı yaptığı tahminlerin doğru çıkmasıyla ünlenen Ming-Chi Kuo, Apple Otomobil lansmanına dair yeni bir tahminde bulundu. Kuo'ya göre Apple'ın önünde çok uzun bir yol olduğu için Apple Car lansmanı en iyi ihtimal 2028 yılında gerçekleşecek.

Geçtiğimiz günlerde, son derece şaşırtıcı bir haberle birlikte Apple’ın yeni bir otomobil piyasaya süreceğini dile getirmiştik. Bazı kaynaklar, Apple otomobil lansmanının en erken 2025 yılında gerçekleşeceğini iddia etmişti. Hatta lansman önümüzdeki sene, yani 2021 yılında yapılacak gibi iddialar da ortaya atılmaya başlandı.

Apple ile ilgili yaptığı tahminlerin doğru çıkması ile ünlenen Ming-Chi Kuo, Apple otomobil lansmanının 2021’de olacağını söyleyen kaynakların asılsız bilgiler verdiğini, amaçlarının hisse senetlerini yükseltmek olduğunu dile getirdi. Kuo’nun tahminlerine göre otomobil lansmanı, en iyi ihtimalle 2028 yılında gerçekleşecek.

Otomobilde yapay zeka ve yazılım, ön planda tutulabilir

Otomobil ile ilgili söylentiler ilk başta otomobil parçası üreticilerinden geldi. Bu üreticiler, 2021’de lansmanı gerçekleşecek Apple otomobil için çeşitli parçalar üretilmeye başlandığını iddia etti. Bazı analistler, bu söylentilerden yola çıkarak en erken lansmanın 2024 yılında gerçekleşeceği konusunda ortak bir karara vardı.

TF Securites adlı bir şirkette görev alan Ming-Chi Kuo, daha önce Apple ile ilgili birçok tahminde bulunmuştu ve bu tahminler genellikle hep doğru çıktı. Kuo, geçtiğimiz günlerde Apple Otomobil ile alakalı bir tahminde daha bulundu. Kuo’ya göre 2021 veya 2024, otomobil lansmanının gerçekleşmesi için çok erken tarihler.

Kuo’ya göre Apple, yeni geliştirdikleri otomobil için donanımdan çok yapay zekaya ve yazılıma önem verecek. Bunun da basit bir şekilde araba üretmekten çok daha zor olduğunu dile getiren Kuo, Apple’ın önünde çok daha uzun bir yol olduğunun altını çiziyor. Tüm bu yenilikler ve geliştirmeler göz önünde bulundurulduğu zaman Kuo, otomobil lansmanının en erken 2028 yılında gerçekleşebileceğini belirtiyor.

Otomobil ile ilgili yapılan diğer tahminlerin arasında Apple’ın uzun süre performans gösterebilecek tek hücreli bir batarya üzerinde çalıştığı da bulunuyor. Aynı zamanda bazı kaynaklar, Apple’ın yeni nesil cihazlarında kullanmaya başladığı LIDAR sensörünün Apple otomobilinde de kullanacağını iddia etti. Elbette tüm bunlar sadece tahminlerden ibaret. İleride otomobile dair bilgiler, Apple’ın yapacağı resmi bir açıklamayla birlikte kesin ve net bir hal alacak.