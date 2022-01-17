TED Üniversitesi bünyesinde geliştirilen ve sosyal ağdaki 'trollerin' tespit edilmesini sağlamayı hedefleyen projeye TÜBİTAK tarafından destek verileceği açıklandı. 36 ay boyunca desteklenecek proje, sosyal medyanın 'daha temiz' olmasını amaçlıyor.

Sosyal medya, günümüzde bize ne kadar fayda sunsa da aynı zamanda bazı tehlikelere de ev sahipliği yapıyor. Bu tehlikelerden biriyse yanlış bilgilerin yayılmasında aktif rol oynayan, ‘troller’ olarak isimlendirilen kişiler bulunuyor. Bugünse TED Üniversitesi ve TÜBİTAK’tan bu konuyla mücadele için önemli bir haber geldi.

TED Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Aykut Yıldız liderliğinde yürütülen ‘Sosyal Medyadaki Fikir Dinamiğinin Diferansiyel Oyun Olarak Modellenmesi ve Ağdaki Trollerin Otomatik Tespiti’ projesine TÜBİTAK’tan destek geldi. Proje, TÜBİTAK 1001 programı kapsamında 36 ay desteklenmeye hak kazandı.

Sosyal ağlardaki troller otomatik olarak tespit edilecek

Paylaşılan detaylara göre proje, sosyal ağlardaki ‘trolleri’ otomatik olarak tespit edebilecek. Dr. Aykut Yıldız, yaptığı açıklamada proje kapsamında sosyal medyadaki trollerin fikir eğrilerindeki değişimlerden yola çıktıkları bir tespit metodu geliştirdiklerini açıkladı. Yıldız, bu sayede sosyal ağları trollerden arındırarak bilgi kirliliğinin önüne geçileceğini belirtti.

‘Sosyal medyadaki fikirlerin sayılara izdüşümünü yaparak matematiksel analizinin yapılacağı’ projede fikir eğrileri, statik oyun olarak modellenecek. Projenin sosyal ağlardaki önemli bir probleme çözüm getirmesi nedeniyle derin bir etki yaratacağının düşünüldüğü belirtilirken, yaklaşımın ‘daha temiz bir sosyal medya’ hedefine ulaşılması yolunda bir mihenk taşı olacağı ifade edildi. Dr. Aykut Yıldız, metodolojiye ait makale çıktılarının bilimsel yollarla paylaşılacağını açıkladı.