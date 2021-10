Instagram, Facebook, Twitter gibi önde gelen mecraların daha geniş kitlelere hitap etmesiyle birlikte insanlar kadar evcil hayvanların sosyal medya hesaplarına da alışmaya başladık. Boo gibi köpeklerin, Grumpy Cat gibi kedilerin ve daha başka sürprizlerin olduğu fenomen evcil hayvan listemize gelin birlikte göz atalım.

Moda, doğa, oyun, hobi gibi farklı temalara bürünmüş sosyal medya hesaplarına artık alıştık sayılır ancak evcil hayvanların sosyal medya hesaplarının olması biraz garip gelebilir. Dünya genelinde birçok ünlü evcil hayvan olduğunu hatta bunlardan bazılarının milyonlarca takipçisi olduğunu söylediğimiz de şaşkınlığını daha da artabilir.

Günlük sosyal medya kullanımınızda da karşınıza çıkabilecek bu evcil hayvan hesapları, yeri geldiğinde hayran kitlesiyle dünya yıldızlarına kafa tutabiliyor. Bu haberimizde de sizler için fenomen evcil hayvanları ve en eğlenceli fotoğraflarını bir araya getirdik. Vakit kaybetmeden gelin bu sevimli dostlarımızın hesaplarına yakından bakalım.

Not: Profilini incelemek istediğiniz evcil hayvanın başlığına tıklayarak Instagram adreslerine ulaşabilirsiniz.

Boo, belki de listemizdeki en sevimli köpek olabilir. Facebook'ta 16 milyondan fazla hayranı olan Boo'nun Instagram'daki takipçi sayısı ise 533 bin. Ünlü isimlerle de pozlar veren Boo'nun Pomeranian Boo cinsi olduğunu ekleyelim. Ayrıca bu sevimli dostumuzun ne yazık ki geçtiğimiz yılın başlarında 12 yaşındayken aramızdan ayrıldığını da hatırlatalım.

Ülkemizde Somurtkan Kedi ismiyle bilinen Grumpy Cat, dünyanın en ünlü kedilerinden biri. Öyle ki hesabını takip edenlerin sayısı 2,4 milyonu aşmış durumda. Üzücü bir haber ancak bu fenomen kedi de geçtiğimiz sene yaşamını yitirdi.

Instagram'da sahibinin paylaştığı kısa bir video sonrası adeta bir günde ünlenen Doug the Pug, bugün 3,9 milyondan fazla takipçiye sahip. Eğlenceli paylaşımların yer aldığı hesabın doğrulanmış olması da oldukça dikkat çeken bir detay olarak karşımıza çıkıyor.

Sosyal medyanın fenomen hayvanları arasında sadece kedi ve köpeklerin olmadığını gösteren Pumpkin The Raccoon, adından da tahmin edebileceğiniz üzere bir rakunun hesabı. 1,2 milyon takipçisi bulunan bu hesabın da doğrulanmış olduğunu belirtelim.

Doğrulanmış Instagram hesaplarından biri olan Jiffpom, 10 milyon takipçisiyle belki de bu alanda ulaşılabilecek en yüksek sayıya ulaşmış durumda. Guinness Rekorlar Kitabı'na da en yüksek takipçi sayısına sahip hayvan olarak geçen Jiffpom'un da Pomeranian Boo türünden olduğunu hatırlatalım.

Farklı göz renkleriyle dünyanın her yerinde ilginç bir ırk olarak nitelendirilen Van kedileri bizlere garip gelmiyor ancak kafasının bir yarısı siyah diğer yarısı kahverengi olan Venus the Two Face Cat, bu ilginçliğiyle sosyal medya fenomeni hâline gelmiş. 2 milyondan fazla takipçiye sahip bu hesap da Instagram tarafından doğrulanan evcil hayvan hesaplarından biri.

Bodhi adlı köpek için açılmış olan Menswear Dog hesabı, erkek kıyafetleri giyen bir köpeğin yaşamına odaklanıyor. Oldukça eğlenceli paylaşımların yapıldığı hesabın şu anki takipçi sayısı 399 binin üzerinde.

Dünyanın en ünlü kedilerinden olan Lil BUB, tatlılığı ve sevimliliğiyle görenleri kendine hayran bırakıyor. Peluş oyuncakları tüm dünyada satılan bu fenomen kedinin şu anda 2,3 milyonun üzerinde takipçisi bulunuyor. Ayrıca Lil BUB da Instagram'ın doğruladığı hesaplardan biri.

Köpek ve kediler dışında listemize giren nadir canlılardan biri olan Lionel, sevimliliğiyle sosyal medyanın maskotu hâline gelmiş bir kirpi. Bir dönem büyük markaların da ekran yüzü olmuş olan Lionel'in şu an Instagram üzerinde 152 bin takipçisi bulunuyor.

Listemizin son sürprizi ise Juniper ismindeki tilki. Sahibinin "en mutlu tilki" olarak nitelendirdiği Juniper, yakın zaman önce bir kitaba bile konu olmuştu. Bu özellikleriyle dünyanın en ünlü tilkisi olmaya hak kazanan Juniper'ın 3 milyon takipçisi olduğunu da belirtelim. Ayrıca hesaba yakın zamanda yeni misafirler de eklenmiş durumda.

BONUS: İstanbul'un gezgin köpeği Boji

Milyonlarca takipçisi ya da mavi tikli bir hesabı olmasa da, son dönemde sosyal medyada sık sık karşımıza çıkan yerli bir fenomen Boji. İstanbul'da toplu taşıma araçlarını kullanarak şehri turluyor ve girdiği her ortamda gözleri üzerine toplamayı başarıyor.

BONUS 2: Heykeli dikilen Kadıköylü kedi Tombili

İkinci bir bonus olarak ülkemizin en sevilen fenomen kedilerinden Tombili var sırada. Ne yazık ki artık hayatta olmayan Tombili'nin bu meşhur pozunun bir heykeli bile dikilmişti.

Sevimlilikleriyle tüm dünyanın sevgisini kazanarak fenomen hâline gelen evcil hayvanları listelediğimiz yazımızın sonuna geldik. Siz de takip ettiğiniz hesapları yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.