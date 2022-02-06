Sovyetler Birliği'nden Kalma Hava 90 Bin TL'ye Satışa Çıktı

Rusya'da bir kişi, Sovyetler Birliği'nden kalma havayı internette satışa çıkardı. Satıcı, hava için yaklaşık olarak 90 bin TL istedi.

Sovyetler Birliği’nin dağılmasının 30. yıldönümü olan geçtiğimiz yılda düzenlenen bir ankete katılan katılımcıların yüzde 63’lük bir çoğunluğu Sovyet Rusya’sının çöküşünden pişmanlık duyduğunu belirtmiş; bu çoğunluğun yüzde 84’ünün ise yetişkin oldukları dönemde Sovyetler Birliği yönetimi altında yaşamış olan 55 yaş ve üstü bireyler olduğu belirtilmişti. Bununla birlikte 18-24 yaş arası gençlerin yüzde 24’ü de Sovyetler Birliği’nin dağılmasından üzüntü duyduğunu kaydetmişti.

Sadece Rusya içinde değil, dünya genelinde de pek çok farklı ülkeden insanın Sovyetler Birliği dönemine gösterdiği ilginin bir sonucu olan “Sovyet nostaljisi”, Rusya başta olmak üzere son dönemde moda haline dönüşmüş akımlardan biri olmuş durumda. Kısa süre önce bir çevrimiçi alışveriş sitesine verilen bir ilan ise bu akımın ulaştığı boyutları gösterir nitelikte.

Sovyetler Birliği'nden kalma 'havayı' satılığa çıkardı

Rusya’da çevrimiçi bir alışveriş sitesi olan Avito’da bir kullanıcı, içince Sovyetler Birliği döneminden kalma ‘hava’ yer aldığını belirttiği bir dalış tüpünü satışa çıkardı. Satıcı açtığı ilanda, dalış tüpünün içinde, 1973 yılından kalma hava bulunduğunu ifade etti.

İlanı 3 Şubat tarihinde veren kullanıcı, ilanda "Hava dupduru. Çernobil felaketi ya da şu an ortalığı kasıp kavuran durumlar henüz yaşanmamış. Bu hava bir tarih ve kendisi etrafında da bir tarih oluşturuyor" ifadelerine yer verdi. Buna ek olarak dalış tüpünün yine Sovyetler Birliği zamanından kalma özel bir koruma sandığında olduğu belirtildi.

500 bin Rus Rublesi, yani yaklaşık olarak 90 bin TL değer biçtiği ürün için satıcı; dalış tüpünün doğum günü hediyesi olarak verilebileceğini, deneyler kullanılabileceğini ve hatta ‘büyü’ yapmak için bile kullanılabileceğini şeklinde kaydetti.