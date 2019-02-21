Soyu Tükendiği Sanılan Dev Arı, Canlı Olarak Bulundu

Son yıllarda, birçok canlının soyunun tükendiği haberlerini sık sık duyuyoruz. Biyolojik çeşitlilik konusunda bu üzücü haberler ardı ardına gelirken soyu tükendiği zannedilen "dünyanın en büyük arısı" canlı olarak bulundu.

Küresel ısınma, iklim değişikliği ve daha birçok farklı faktör nedeni ile Dünya'daki biyolojik çeşitlilik zarar görüyor, azalıyor. Süregelen yıllar boyunca, farklı canlı türleri bir daha görülmemek üzere gezegene veda etti. Bu üzücü haberler, insanlığın geleceğinin de ne denli tehlike altında olduğunun habercisi olarak gösteriliyor. Şimdiye kadar oluşan tablonun oldukça karamsar olmasına rağmen, geçtiğimiz günlerde gelen bir haber hem bilim dünyası hem de insanlık için umut oldu.

Dünyanın en büyük arısı olarak bilinen, adını kendisini keşfeden bilim insanından alan Wallace arısı, yaklaşık 40 sene önce soyu tükenen canlılar listesine girdi. Amerikan Doğa Tarihi Müzesi'ni gezerken, arıların çeşitleri ile ilgili araştırma yapan bir bilim insanı, bu dev arı ile ilgili bilgilere rastladı. Clay Bolt isimli araştırmacı, çalışmalarına bu arıyı vahşi doğada görüntülüyerek devam etmek istediğini söyledi ancak neslinin tükendiğini öğrendiğinde hayal kırıklığına uğradı. Bolt, bu mucize arının anavatanı olan Endonezya'dan bilgi toplamaya karar verdi ve bir ekip oluşturdu.

Bilim insanlarından oluşan bir ekip kuran Bolt, dev arı hakkında bilgi toplamak için yıllar süren planlamalar ve araştırmalar yaptı. Wallace arısının yaşadığı yer olarak tahmin edilen ormanlara girdiklerinde ise yerlilerden haber alabilmeyi umuyorlardı ancak hiç kimse arının akıbetini bilmiyordu. Bolt ve ekibi tam da ümitlerini kaybetmek üzere iken, gözlerine inanamadıkları bir şey oldu. Dev arı, karşılarında capcanlı şekilde duruyordu. Dünyanın en büyük arısı olarak bilinen bu canlıyı, yeterince fotoğrafladıktan sonra güvenli bir şekilde doğaya bırakan ekip, çalışmalarını hemen literatüre geçirdi.

Bolt'un açıklamalarına göre, doğanın böylesine kötüye gittiği bir zamanda, canlıların tek tek yok olmaya başladığı koşullar altında, bu keşif tüm bilim dünyasına ümit verdi. Bundan sonra acilen dev arıyı koruma çalışmalarına başlayacaklarını bildiren Bolt, "Belki de dışarda bir yerlerde soyu tükendiği zannedilen birçok canlı türü vardır. Vazgeçmek çok kolay ama azim ve çalışmayla daha fazlasını yapabiliriz" dedi.