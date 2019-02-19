Avustralya'da yaşamını sürdüren mozaik kuyruklu sıçanların nesli tükendi. Bu durum, memeliler tarihinde maalesef bir ilk oldu.

Avustralya'da Büyük Set Resifi dolaylarında yaşayan mozaik kuyruklu sıçanların soyu resmen tükendi. Doğal olmayan sebeplerle tetiklenen iklim değişikliği nedeniyle, artık bu sıçan türü dünyada var olmayacak.

Maalesef bu vaka dünya tarihinde bir ilk olma özelliği taşıyor. Daha önce hiçbir memeli türünün soyu iklim değişikliği nedeniyle kurumamıştı. Avustralya Çevre Bakanlığı, yaşanan gelişmeyi resmen kamuoyuna duyurdu.

Çevre Bakanlığı, bugün itibarı ile mozaik kuyruklu sıçanların resmen soyu tükenmiş canlılar listesine alındığını duyurdu. Küresel ısınma, sıcaklık artışları ve buzulların erimesi bu türün yok olmasındaki yegane unsur oldu.