SpaceX’in değeri 800 milyar dolara ulaşacak

SpaceX, özel hisse satışlarıyla 800 milyar dolar değerlemeye ulaşıyor. Bu, onu ABD’nin en değerli özel şirketi yapabilir.

Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX, yeni bir ikincil hisse satışına hazırlanıyor. Satış gerçekleşirse, şirketin değeri yaklaşık 800 milyar dolara ulaşacak. Bu, OpenAI gibi devleri geride bırakarak SpaceX’i ABD’nin en değerli özel şirketi hâline getirebilir.

Bu hisse satışı, şirketteki yatırımcı ve çalışanlara likidite sağlamak amacı taşıyor. Ayrıca 2026’nın sonuna doğru planlandığı iddia edilen bir halka arz öncesinde önemli bir adım olarak görülüyor. Şirketin 2023’teki değeri 400 milyar dolardı; yani bu yeni değerleme sadece iki yılda iki kat artış anlamına geliyor.

SpaceX, uzay taşımacılığı ve Starlink uyduları gibi alanlarda hızla büyümeye devam ediyor. Ancak değerleme tartışmalı: Yatırımcılar şirketin gerçek performansıyla bu rakamın ne kadar örtüştüğünü sorguluyor. Elon Musk ise “nakit akışımız güçlü, ama bu değerleme doğru değil” diyerek bazı haberleri yalanladı.

Bu gelişme, hem özel girişim piyasalarında çıtanın ne kadar yükseldiğini gösteriyor hem de Musk’ın uzay stratejilerinin yatırımcı nezdindeki etkisini ortaya koyuyor. Yakında halka arz olursa, bu SpaceX için yeni bir dönemin başlangıcı olabilir.