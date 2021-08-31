SpaceX, Astronota, Doğum Günü Hediyesi Uzay Aracı Gönderdi

SpaceX, Dragon isimli kargo için kullanılan uzay aracını Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderdi. Bu görevin en önemli yanı, Megan McArthur isimli astronotun doğum günü için özel olarak ayarlanmış oluşuydu. Hiçbir sorun yaşamayan SpaceX, görevi planlandığı gibi yerine getirdi.

Elon Musk liderliğinde çok önemli uzay görevlerine imza atan SpaceX, bir süredir NASA ile kol kola yürüyor. Bazı ortak çalışmalar yürüten kurumlar, şimdi bunlara bir yenisini daha ekledi. SpaceX'in "Dragon" isimli kargo uzay aracı, üzerindeki sayısız yükle Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) başarılı bir şekilde ulaştı. Teslimatın en dikkat çekici olan yanı, fırlatma için Megan McArthur isimli bir NASA astronotunun doğum gününün ayarlanmış oluşuydu.

Megan McArthur, 50. yaşına ISS'te görev yaptığı sırada girdi. NASA ile SpaceX de astronota bir jest olması amacıyla, teslimat tarihini özel olarak seçti. Her şeyin yolunda gitmesi üzerine istasyona tam zamanında ulaşan Dragon, McArthur'u sevindirmiş oldu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan astronot hem NASA hem de SpaceX'e teşekkürlerini sunarken, kimsenin daha önce kendisi için bir uzay gemisi göndermediğini belirtti. McArthur, bunu mükemmel bir doğum günü hediyesi olarak nitelendirdi.

Dragon, Uluslararası Uzay İstasyonu'na neler götürdü?

29 Ağustos Pazar günü Falcon 9 roketine bağlanarak uzaya fırlatılan Dragon, yörüngede 32 saatlik bir seyahat gerçekleştirdi. Bu seyahatin sonunda ise Avustralya'nın 400 kilometre üzerinde olan Dragon ile ISS, sağlıklı bir birleşme yaptılar. Herhangi bir mürettebata sahip olmayan ve tamamen otonom bir şekilde hareket eden Dragon, bu nakliye sırasında 2.200 kilogramlık faydalı yük taşıdı.

Dragon'un Uluslararası Uzay İstasyonu'na götürdüğü faydalı yükler arasında bir robotik kol da bulunuyor. Bilim insanları, süper teknolojik bu robotik kol ile hem yerçekimiyle ilgili hem de uzay robotlarıyla ilgili araştırmalar yapacaklar. Ayrıca istasyonda yapılacak diğer bilimsel çalışmalar için de yüklü miktarda malzeme gönderildi. Bu arada; yapılan son fırlatma ile ISS'e bağlanmış olan iki Dragon bulunduğunu, bu nakliye uzay araçlarının sağlıklı bir şekilde gezegene geri dönmesinin beklendiğini de ifade edelim.