SpaceX'in büyük bir önem taşıyan ve bir daha hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığı Demo-2 görevi belgesel oldu. İşte Return to Space adıyla 7 Nisan'da yayınlanacak belgeselden ilk fragman!

Günümüzde neredeyse her gün adından söz ettirmeyi başaran Elon Musk, uzay araştırmalarında da başarılı işlere imza atıyor. Ancak bu başarıları elde edebilmek için uzun ve zor bir yoldan geçti. Her ne kadar şu anda onu ve SpaceX’in başarılarını konuşuyor olsak da projenin başlarında pek çok kez başarısızlığa uğradı.

Elon Musk ve SpaceX’in bu zorlu yolculuğu önümüzdeki günlerde Netflix yapımı bir belgesellere ekranlara gelmeye hazırlanıyor. İlk fırlatılışından bu yana uzay teknolojilerinde bir devrim niteliğinde olan ve rekorlara imza atan SpaceX'in ‘Return to Space’ adlı belgelesinden ilk fragman geldi.

Şimdiden çok sayıda insanı heyecanlandırmayı başardı

Elon Musk'ın çok merak edilen ve adını sıkça duyduğumuz SpaceX roketi, nihayet bir belgesel oldu. Tüm meraklarımızı giderir mi bilemiyoruz ancak belgeselde yer verilen görüntülerle büyüleneceğimiz kesin. Mayıs 2020’de astoronotların SpaceX aracılığıyla Uluslararası Uzay İstasyonuna başarılı bir şekilde ulaşmasının ardından, SpaceX’in adı artık her yerdeydi. Uzay endüstrisinde bir devrim niteliğinde görülen ve pek çok başarıya imza atan roketin ilk zamanlarından bu yana geçirdiği süreç Return to Space belgesiyle ekranlarımıza gelmeye hazırlanıyor.

Return to Space, fırlatılan roketin ardından yaşanan olayların her iki yüzünü de görebileceğimiz ve SpaceX ekibinin yaşadığı psikolojiyi bizlere hissettirecek.7 Nisan’da Netflix’te yayınlanacak belgeselde astronotlar Doug Hurley ve Bob Behnken’in SpaceX’le gerçekleştirdiği Demo-2 görevi anlatılıyor. SpaceX’in neden bu kadar adından söz ettirdiğini gözler önüne serecek olan belgesel, Oscar ödüllü iki yönetmen Elizabeth Chai Vasarhelyi ve Jimmy Chin tarafından çekildi. Şimdiden birçoğumuzu heyecanlandırmayı başaran belgesel bizlere SpaceX'in hikayesinin yanı sıra aynı zamanda görsel bir şölen vadediyor.

Return to Space'ten ilk fragman