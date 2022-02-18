Avrupa Uzay Ajansı, Kendi 'Uzay Gemisi' İçin Düğmeye Bastı

Avrupa Uzay Ajansı, Avrupa Uzay Zirvesi etkinliğini gerçekleştirdi. Avrupa Birliği ülkelerinin katıldığı etkinliklerde bir de manifesto yayımlandı. Avrupa Uzay Ajansı'nın manifestosu, Avrupa'da tamamen bağımsız uzay çalışmaları yapılmasını kapsıyor. Ajans, yakın bir gelecekte NASA ve SpaceX'e ihtiyaç duymamayı hedefliyor.

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Avrupa Birliği ülkelerinin katılımıyla dikkat çeken bir zirve gerçekleştirdi. Avrupa Uzay Zirvesi isimli etkinlik, Avrupa'nın uzaydaki varlığının dününü, bugününü ve yarınını ele aldı. Etkinliklerin dikkat çeken özelliği ile geleceğe yönelik yapılan açıklamalardı. Görünen o ki Avrupa Uzay Ajansı, NASA ya da SpaceX'tense artık kendi uzay gemisini kullanmak istiyor.

Avrupa Uzay Zirvesi'nin genel teması, Avrupa Birliği'nin uzaydaki egemenliğini güçlendirmek ve bu sektörde zirveye oturmaktı. Yapılan açıklamalar da genel olarak bu yöndeydi. Ajans yetkililerine göre Avrupa, uzayda başta ABD olmak üzere Çin ve Rusya gibi ülkelerle de rekabet edebilecek hale gelmedi. Bu kapsamda; Avrupa Uzay Ajansı'nın tamamen kendine ait insanlı uçuş programları istediği belirtildi.

3 sayfalık manifesto kabul edildi

Avrupa Uzay Zirvesi etkinlikleri kapsamında, 3 sayfalık bir manifesto yayımlandı. Bu manifestoda az önce de bahsettiğimiz gibi; Avrupa'nın kendi uzay aracını geliştirip çalışmalar yapması gibi çeşitli projeler bulunuyordu. Avrupa Birliği üye devletleri, söz konusu manifestoyu kabul ettiler. Avrupa Uzay Ajansı yetkilileri, manifestoyla ilgili açıklamalarında "Uzayda çalışmak zor ancak Avrupa'nın bunu başarabilecek gücü var." ifadelerini kullandılar.

Uzay teknolojileri artık bir gerçek ve Avrupa Birliği, yayımladığı manifesto ile bu gerçekliğin içinde aktif olarak yer alacağını ilan etmiş oldu. Önümüzdeki süreçlerde yepyeni projeler açıklanacağı söylenirken, bağımsızlık vurgusu da sıklıkla yapıldı. Görünen o ki uzay, önümüzdeki yıllarda bugüne kadar hiç olmadığı kadar tartışılmaya başlayacak. Türkiye'nin bu alanda ne kadar etkili olacağını da zaman içerisinde göreceğiz.