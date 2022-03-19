12. Uçuşunu Gerçekleştiren Falcon 9 Roketi Rekor Kırdı

Başarılı bir uçuşun ardından güvenli bir şekilde Dünya'ya iniş yapan Falcon 9 roketi rekor kırdı. SpaceX, roket kullanılabilirliği konusunda yeni bir standart belirledi.

SpaceX’in iki aşamalı Falcon 9 roketi, 19 Mart Cumartesi günü Amerika’nın Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu’ndan havalandı ve SpaceX’in Starlink uydusuna ait 53 internet uydusunu alçak Dünya yörüngesine taşıdı.

SpaceX’in şimdiye kadar 2.033 tanesi hala çalışmakta olan 2.282 adet Starlink uydusu göndermiş olduğunu düşündüğümüzde Falcon 9’un fırlatılması kulağa pek yeni ve ilgi çekici bir olay gibi gelmeyebilir; ancak aslında bu fırlatışı oldukça özel kılan bir durum söz konusu.

SpaceX, roket kullanılabilirliği açısından yeni bir rekor kırdı

Bu uçuş ile tarihinde ilk kez bir Falcon 9, 12 kez fırlatılıp başarılı bir şekilde Dünya’ya geri döndü. Şirket, zaten öncü konumda olduğu 'roketlerin yeniden kullanılması' konusunda daha önce eşi benzeri görülmemiş bu olay sayesinde bir rekora daha imza atmış oldu. Falcon 9'un ilk aşamasının 12. fırlatılışı olan bu uçuş, SpaceX’in roketlerin tekrar kullanılabilmesi açısından yeni bir ‘standart’ belirlediği anlamına geliyor.

Falcon 9, ilk etapta 12. inişini gerçekleştirdi ve Florida kıyılarında Atlantik Okyanusu'nda konuşlanmış olan 'Just Read The Instructions' adlı insansız hava aracının kalkışından yaklaşık dokuz dakika sonra kesin bir iniş için aşağı indi. İkinci aşamada ise roket, 53 Starlink uzay aracını, kalkışı takip eden 1 saatin içinde belirlenmiş yörüngelerine konuşlandırdı.

Aynı güçlendirici daha önce Haziran 2019'da Kanada Uzay Ajansı için RADARSAT Takımyıldızı misyonunu, Mayıs 2020'de SpaceX'in ilk insanlı uçuşu olan Demo-2'yi, Aralık 2020'de de SiriusXM için SXM-7 uydusunu ve bunlara ek olarak da sekiz farklı Starlink misyonunu uzaya fırlatmıştı.

Starlink büyümeye devam ediyor

Dünyanın dört bir yanına hizmet vermekte olan Starlink, son olarak Rus işgali altındaki Ukrayna’ya ücretsiz internet erişimi sağlamasıyla büyük ses getirmişti. Bu süreçte SpaceX, savaş halindeki ülkeye Starlink terminalleri ve gerekli olan donanımları göndermiş; böylelikle de iletişimin kesilmesinin önüne geçmişti.

Bununla birlikte Starlink ağı sürekli olarak büyümeye devam ediyor. 12 bin Starlink uydusunu yörüngeye göndermeye izni olan SpaceX, son olarak 30 bin uydu daha göndermek için onay almak üzere uluslararası düzenleyiciye başvurmuştu.