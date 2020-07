SpaceX, Yere Düşen Falcon 9 Kaplamalarını Yakalamayı Başardı

SpaceX, Falcon 9'un önemli sorunlarından bir tanesini daha geride bıraktığını açıkladı. Yapılan açıklamalarda, Falcon 9'un atmosferin yükseklerinden düşen kaplama parçalarının başarılı bir şekilde yakalandığı ifade edildi. Bu yakalama, SpaceX'e uçuş başına 6 milyon dolar tasarruf sağlıyor.

Uzay teknolojileri, her geçen gün biraz daha gelişiyor ve uzayla ilgili çalışmalar yapan şirketler, her gün biraz daha çok konuşuluyor. Elbette uzay denince akla gelen ilk şirketlerden bir tanesi de Elon Musk tarafından kurulan SpaceX. Bugüne kadar yapılmamışı yapmayı başaran şirket, bir ilke daha imza attığını açıkladı. Yaşanan son gelişme, SpaceX'in önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktığının göstergesi.

SpaceX, uzay turizmi ve uzay taşımacılığı üzerinde uzunca bir süredir çalışıyor. Hatta şirket, yeniden kullanılabilen Falcon 9 isimli roketiyle de uzay taşımacılığının temelini atmış durumda. Bilmeyenler için Falcon 9, uzaya gönderildikten sonra tekrar dünyaya dönebiliyor ve başarılı bir inişin ardından yeni bir uzay görevinde daha kullanılabiliyor. İşte yaşanan son gelişme de Falcon 9'un önemli sorunlarından bir tanesinin geride kaldığını ortaya koyuyor.

Falcon 9, uzaya götürdüğü kargonun çevresini saran iki parçalı bir kaplamaya sahip. Bu kaplama, atmosferin kilometrelerce yükseğinde Falcon 9'dan ayrılıyor ve yer yüzüne düşüyor. SpaceX bir süredir, yere düşen bu kaplamaları yakalamanın bir yolunu arıyordu. Şimdiyse beklenen oldu ve SpaceX, ağlarla kaplı büyük gemileri kullanarak her iki kaplamayı da yakalamayı başardı.

Falcon 9, yeryüzüne temas etmeden hemen önce, sahip olduğu küçük roketleri çalıştırıyor ve bu sayede de yere yumuşak bir iniş yapıyor. Ancak kaplama malzemeleri böyle bir yapıya sahip değil. SpaceX, bu kaplamanın yavaşlaması için bir paraşüt kullanıyor. İşte bu yavaşlatma işlemi, nihayet istenildiği gibi tam başarıya ulaştı ve denizdeki gemiler, paraşütlerle inen iki kaplama parçasını da yakalamayı başardı.

Başarılı yakalamalar, SpaceX'in cebine 6 milyon dolar bırakıyor

Falcon 9'un yeniden kullanılabilir bir roket olduğunu haberimizin başında söylemiştik. İşte bu durum, Falcon 9'un her parçasını kritik hale getiriyor. İşte SpaceX'in yakalamayı başardığı kaplamalar, fırlatma başına 6 milyon dolar tasarruf sağlıyor. Bu tutar, SpaceX gibi dev bir şirket için devede kulak görünse de uzay turizmi projesini düşündüğümüzde, SpaceX'in ciddi anlamda tasarruf edeceğini söyleyebiliriz.

"Madem sadece kaplama, bu kadar çabaya ne gerek var: Denizden toplayın"

SpaceX, uzunca bir süredir gökyüzünden düşen kaplamaları yakalamak için uğraşıyor. Bu bağlamda, daha basit yolların olduğunu, denize düşen kaplamaların toplanabileceğini düşünebilirsiniz. SpaceX, ilk dönemlerde ister istemez bu tür çalışmalar da yaptı. Ancak denizin dibine inmiş kaplamaları toplamak özellikle de süre açısından çok sıkıntı yaratıyordu. SpaceX ekibi, ağlarla kaplı gemileri kullanarak iş gücü ve zaman açısından da ciddi bir tasarruf sağlamış oluyor.