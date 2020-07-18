NASA Astronotlarının Geri Dönüş Tarihi Belli Oldu

Geçtiğimiz mayıs ayında SpaceX’in Crew Dragon aracı ve Falcon 9 roketiyle ISS’ye gönderilen NASA astronotlarının döneceği tarih belli oldu. NASA Başkanı’nın yaptığı açıklamaya göre astronotlar, 1 Ağustos’ta geri dönüşe başlayacaklar.

30 Mayıs günü Amerika Birleşik Devletleri merkezli özel uzay şirketi SpaceX, NASA ile yaptıkları ortaklık kapsamında iki NASA astronotunu Uluslararası Uzay İstasyonu’na göndermişti. Görevde SpaceX’in Crew Dragon kapsülü ve Falcon 9 roketleri kullanılmıştı.

Başarılı bir şekilde başlayan ve günümüzde de devam eden Demo-2 isimli bu görevin bitiş tarihiyse bugüne kadar net değildi. SpaceX ve NASA, Demo-2 görevinin kapsayacağı sürenin 30 gün ila 119 gün aralığında olduğunu söylemişti. Ancak bugün, SpaceX tarafından gönderilen NASA astronotlarının Dünya’ya dönecekleri tarih açıklandı.

Geri dönüş 1 Ağustos'ta başlıyor:

NASA Başkanı Jim Bridenstine tarafından Twitter üzerinden yapılan açıklamaya göre 30 Mayıs’ta yola çıkan astronotlar Bob Behnken ve Doug Hurley, 1 Ağustos 2020 tarihinde Dünya’ya dönmeye başlayacaklar. Astronotların bulunduğu aracın yeryüzüne temasıysa 2 Ağustos’ta gerçekleşecek.

NASA astronotlarının Demo-2 görevi kapsamında gittikleri Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan döndükleri gün astronotlar, uzayda tam 2 ay geçirmiş olacaklar. Tabii astronotların gezegene dönecekleri tarih ve zaman, öngörülen veya o an hakim olan hava şartlarına göre değişiklik gösterebilir.

NASA astronotlarını yeniden Dünya’ya getirecek olan SpaceX, bunu yine Crew Dragon uzay aracıyla gerçekleştirecek. Uluslararası Uzay İstasyonu’nda bulunan astronotlar uzay aracına girecekler ve istasyondan ayrılarak atmosferimize giriş yapmak üzere yol alacaklar.

Crew Dragon, atmosfere başarılı bir şekilde girmeyi başardığı takdirde paraşütlerini açacak ve Atlantik Okyanusu’na doğru yavaş bir şekilde alçalacak. Aracın istasyondan ayrılması ve Atlantik Okyanusu’na temas etmesi yaklaşık 24 saate yakın bir zaman alacak.