SpaceX halka açılmaya hazırlanıyor: Muhtemel değeri 1,5 trilyon dolar

SpaceX, 2026’da halka açılmayı ve 1,5 trilyon dolar değerlemeye ulaşmayı hedefliyor. Halka arz ile dev yatırım planlanırken Starlink ve roket programları da sürecin merkezinde.

SpaceX, 2026 ortası–sonu için dev bir halka arz planlıyor. Şirketin hedef değerlemesi 1,5 trilyon dolar seviyesinde ve bu, tarihin en büyük halka arzlardan biri olabilir. Süreçte hem Starlink hem de roket birimleri tek çatı altında halka açılacak.

Bloomberg ve diğer finans kaynaklarına göre SpaceX, halka arz ile 30 milyar doların çok üzerinde yatırım toplamayı amaçlıyor. Şirket, 2025’te 15 milyar, 2026’da ise 22–24 milyar dolar gelir bekleyerek güçlü bir finansal zemin oluşturuyor.

Uzun süredir Starlink’in ayrı halka arz edileceği konuşuluyordu ancak plan değişti; artık tüm şirket tek seferde piyasaya çıkacak. Bu karar, SpaceX’in gelecek projeleri için daha büyük sermaye akışı yaratmak istiyor olmasına bağlanıyor.

Toplanacak yatırımın, Starship programı, uydu ağı genişlemesi ve global internet hedefleri için kritik olacağı belirtiliyor. SpaceX’in halka arz sonrası teknoloji ve uzay ekonomisindeki etkisini daha da artırması bekleniyor.