Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Sektörel Haberler ve İçerikler

SpaceX halka açılmaya hazırlanıyor: Muhtemel değeri 1,5 trilyon dolar

SpaceX, 2026’da halka açılmayı ve 1,5 trilyon dolar değerlemeye ulaşmayı hedefliyor. Halka arz ile dev yatırım planlanırken Starlink ve roket programları da sürecin merkezinde.

SpaceX halka açılmaya hazırlanıyor: Muhtemel değeri 1,5 trilyon dolar
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

SpaceX, 2026 ortası–sonu için dev bir halka arz planlıyor. Şirketin hedef değerlemesi 1,5 trilyon dolar seviyesinde ve bu, tarihin en büyük halka arzlardan biri olabilir. Süreçte hem Starlink hem de roket birimleri tek çatı altında halka açılacak.

Bloomberg ve diğer finans kaynaklarına göre SpaceX, halka arz ile 30 milyar doların çok üzerinde yatırım toplamayı amaçlıyor. Şirket, 2025’te 15 milyar, 2026’da ise 22–24 milyar dolar gelir bekleyerek güçlü bir finansal zemin oluşturuyor.

Uzun süredir Starlink’in ayrı halka arz edileceği konuşuluyordu ancak plan değişti; artık tüm şirket tek seferde piyasaya çıkacak. Bu karar, SpaceX’in gelecek projeleri için daha büyük sermaye akışı yaratmak istiyor olmasına bağlanıyor.

Toplanacak yatırımın, Starship programı, uydu ağı genişlemesi ve global internet hedefleri için kritik olacağı belirtiliyor. SpaceX’in halka arz sonrası teknoloji ve uzay ekonomisindeki etkisini daha da artırması bekleniyor.

Elon Musk

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

11.000 mAh Batarya, 36 GB Sanal RAM, 1 TB Hafızayla Gelen Kaya Gibi Sağlam Telefon Doogee S200 Ultra Tanıtıldı

11.000 mAh Batarya, 36 GB Sanal RAM, 1 TB Hafızayla Gelen Kaya Gibi Sağlam Telefon Doogee S200 Ultra Tanıtıldı

Black Friday İndirimlerinde Xbox'tan Bile Daha Çok Satılan NEX Playground Nedir? Özellikleri Ne? Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

Black Friday İndirimlerinde Xbox'tan Bile Daha Çok Satılan NEX Playground Nedir? Özellikleri Ne? Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

Otomobil Ruhsatıyla Geniş Geniş Gezebileceğiniz 8+1 Kişilik Araç Fiat Ulysse Satışa Sunuldu: İşte Fiyatı

Otomobil Ruhsatıyla Geniş Geniş Gezebileceğiniz 8+1 Kişilik Araç Fiat Ulysse Satışa Sunuldu: İşte Fiyatı

GTA 6 Çıkana Kadar Buradan Devam: GTA 5'e Avrupa Kıtasını Getiren Mod Yayımlandı

GTA 6 Çıkana Kadar Buradan Devam: GTA 5'e Avrupa Kıtasını Getiren Mod Yayımlandı

Büyük Umutlarla Vizyona Girip Gişede Patlayan Filmler

Büyük Umutlarla Vizyona Girip Gişede Patlayan Filmler

Tek Oturuşta Bitirebileceğiniz, Her Biri Birbirinden Güzel En İyi Orijinal Netflix Dizileri

Tek Oturuşta Bitirebileceğiniz, Her Biri Birbirinden Güzel En İyi Orijinal Netflix Dizileri

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim