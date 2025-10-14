SpaceX’in Starship roketi 11. kez başarıyla fırlatıldı

SpaceX, 13 Ekim’de Texas’taki Starbase’den Starship’i 11. kez fırlattı. Roket, suya kontrollü iniş yaptı ve yeniden fırlatma testlerini geçti.

SpaceX, Starship roketini 13 Ekim’de 11. kez fırlattı. Fırlatma Texas’taki Starbase’de gerçekleştirildi ve roket, başarılı şekilde havalandı. “Hot staging” yöntemiyle ayrılan üst kademe, uzay yolculuğuna devam etti.

Üst kademe yörüngede kısa bir görev gerçekleştirdi, ardından Starlink uydularını konuşlandırdı. Atmosfere yeniden giriş sırasında ise ısı ve stres testleri uygulandı. Tüm bu adımlar, aracın gelecekteki insanlı görevler için hazır olup olmadığını test etmek amacıyla yapıldı.

Alt kademe olan Super Heavy booster ise kontrollü olarak Hint Okyanusu’na iniş yaptı. Bu iniş, gelecekte yeniden kullanılabilir roketler için kritik bir deneyim sundu. İnişin deniz üstünde yapılması, veri toplamak açısından da önemliydi.