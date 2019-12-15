SpaceX, Uzaya ‘Esrar ve Kahve’ Yollayacak

NASA'nın kargo taşımacılığını yapan özel uzay şirketi SpaceX, 2020 yılında bilimsel amaçlar için uzaya esrar ve kahve yollayacak. Gönderilen bu bitkiler, kullanım amaçlı olmayacak ve uzayda mutasyona uğrayıp uğramadığına bakılacak.

NASA’nın kargo taşımacılığını yapan SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) ikmal görevi için oldukça kazançlı bir sözleşmeye sahip. Özel uzay şirketi, Dragon kapsülüyle ISS’ye her seferinde önemli malzemeler ve deneyler götürüyor. Şirketin Dragon kapsülü ile uzaya göndereceği bir sonraki deney malzemesi ise esrar ve kahve olacak.

Tabii ki gönderilen esrar, ISS’deki astronotlar için olmayacak ve onlar bu ürünleri kullanmayacak. Bunun yerine kahve ile esrar, bilimsel amaçlar için uzayda kullanılacak. Bu proje için biyoteknoloji şirketi Front Range Biosciences, SpaceCells USA. Inc ve Colorado Üniversitesi’ndeki BioServe Space Technolohies ile ortaklık kurdu.

Görev, 2020 yılında başlatılacak:

Bu noktada Front Range, kenevir (çok düşük seviyelerde THC oranına sahip) ve kahve bitkilerinin yetiştirilmesini sağlayacak. Ayrıca projenin finansman ve yönetim görevini SpaceCells USA üstlenirken, BioServe ise araştırma için gerekli donanımları karşılayacak.

Madem hiç kimse bu ürünleri kullanmayacak, o zaman bu araştırma neden yapılıyor? Aslında şirket, SpaceX’in Mart 2020’deki bir sonraki kargo görevi ile uzay istasyonuna 480’den fazla bitki hücresi kültürü götürecek. Bu yolculukta da mikro yer çekimi ve radyasyonun kahve ve kenevir kültürleri üzerindeki etkisi incelenecek.

Bitkiler, uzayda mutasyona uğrayabilir:

Front Range Biosciences’ın kurucu ortağı ve CEO’su olan Jonathan Vaught, bir basın açıklamasında konu hakkında “Bu, herhangi birinin mikro yer çekimi ve uzay uçuşunun kenevir ve kahve hücresi kültürleri üzerindeki etkilerini araştırdığı ilklerden biri” açıklamalarında bulundu. Vaught, sözlerine “Uzaydaki bitkilerin mutasyona uğradığını destekleyen teoriler var“ şeklinde devam etti.

BioServe, bitki hücrelerinin uzay istasyonunda herhangi bir şekilde mutasyona uğrayıp uğramayacağını görmek için bitkileri uzaktan izleyecek. Bu noktada araştırmacılar, iklim değişikliği tehlikesini de göz önünde bulundurarak bu bitkilerin yeni ortamlara nasıl tepki verdiğini görmek istiyorlar.