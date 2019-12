Kar Taneleriyle Viski Arasındaki İlginç Benzerlik

Viski kimilerine göre bir sanat eseri olabilir ancak bilim insanları viskinin mikroskop altında bilimsel yönünü de araştırmaya karar verdi. Amerika’daki bilim insanları, laboratuvarda viskinin mucizevi bir yönünü keşfetti.

Viski; arpa, buğday, çavdar veya mısırdan damıtılarak yapılan ve meşe fıçılarda dinlendirilerek olgunlaştırılan bir alkollü içecektir. İster sek ister su veya farklı içecekler karıştırılarak içilebilen viskinin en yaygın karışımlarından biri su-viski karışımıdır. Bu karışım, Kentucky’de bulunan Louisville Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmada büyük bir rol oynadı ve viskinin mucizevi bir yönü bu araştırma ile ortaya çıktı.

Araştırmacılar, farklı viskileri buharlaştırarak damıttılar ve viskinin damlacıklarını mikroskop altında incelemeye aldılar. Sanatın ve bilimin birleştirildiği bu araştırmada fotoğrafçı Ernie Button, araştırmacı Howard Stone ile viskinin arkasında nasıl bir iz bıraktığını araştırmaya koyuldu. Ekip, farklı viskilerin alkol, su veya çeşitli bileşimler ile karışım miktarına bağlı olarak her birinde çok farklı desenlere sahip olduğunu fark etti. Bu, viskinin kar taneleri ile benzerliğini ortaya koydu.

Yüzde 20 alkol oranında her viski farklı izler bırakıyor

Ekip, öncelikle viskilere fazla karışım ekleyip alkol oranını yüzde 10’a kadar düşürdü ve her viskinin yüzde 10 alkol oranında benzer bir şekilde yüzük kalıbına sahip olduğunu gördü. Bunun ardından düşük seviyeli bir karışım deneyen ekip, yüzde 35 alkol oranında yine viskilerin benzer kalıplarda görülebildiğini belirttiler ve karışımı biraz artırarak araştırmanın asıl sonucunu elde ettiler.

Alkol oranı yüzde 20 oranında olduğu zaman her viski damlasının birbirinden çok farklı izler bıraktığını keşfeden ekip, suyun bu araştırmada fazlasıyla önemli olduğunu belirtiyor. Su, viskideki kimyasal bileşiklerin itilmesini sağlıyor ve ortaya benzersiz görüntüler çıkıyor.

Araştırmacılar, her markanın farklı bir desen oluşturduğunu belirtiyor. Test edilen hemen hemen her markanın yüzey filmine göz atan ekip, her birinin farklı göründüğünü belirtiyor ve bunun sebebinin ise her markanın farklı bir kimyasal bileşime sahip olması olduğu düşünülüyor.