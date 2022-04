Miles Morales karakterini ve çoklu evrenleri sinemaya ilk kez getiren Spider-Man: Into the Spider-Verse'ün devam filmleri yine ertelendi. Erteleme kararı pek çok hayranı üzerken Sony, herhangi bir neden paylaşmadı.

Spider-Man: Into the Spider-Verse animasyon filmi ile büyük bir başarı elde eden Sony, Miles Morales evreninin ve tüm Spiderman hayranlarının merakla beklediği yeni devam filmiyle çok yakında gelecekti. İlk çıkış tarihi 8 Nisan 2022 olarak belirlenen Spider-Man: Across the Spider-Verse, ne yazık ki günümüzde halen gelemedi.

Bugünse devam filminin Twitter hesabından üzücü bir duyuru paylaşıldı. Spider-Man: Across the Spider-Verse ve üçüncü film Spider-Man: Across the Spider-Verse Part II’nin ertelendiği duyuruldu. Hem de bu erteleme birkaç hafta değil, birkaç aylık bir ertelemeydi.

Devam filmlerinin yeni çıkış tarihleri:

Halihazırda ertelenen ve bu yıl ekim ayında vizyona gireceği açıklanan ilk devam filmi Spider-Man: Across the Spider-Verse’ün çıkış tarihi 2 Haziran 2023 olarak güncellendi. Serinin üçüncü filmi Spider-Man: Across the Spider-Verse Part II’nin çıkış tarihi ise 29 Mart 2024 olarak değiştirildi.

Sony, söz konusu erteleme kararları için herhangi bir açıklama paylaşmadı. Yeni erteleme kararı, ilk film ile devam filmi arasındaki aralığı 5 yıla çıkarırken hayranları da büyük hayal kırıklığına uğrattı. Birçok hayran sosyal medyada hayal kırıklığını dillendirirken, pek çoğu da filmin her şekilde bu ertelemeye değeceğini belirtti.