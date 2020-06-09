Koronavirüs salgını nedeniyle vizyon tarihi ertelenen filmler arasında olan Spider-Man: Into the Spider-Verse 2’nin çalışmalarına başladığı duyuruldu. Filmin yapımında yer alacak çizerlerden Nick Kondo, film çalışmalarının başladığını yayınladığı bir videoyla duyurdu.

Küresel koronavirüs salgını, birçok sektörü etkilediği gibi sinema endüstrisini de derinden etkilemişti. Birçok yapım şirketi salgın nedeniyle filmlerin çalışmalarını ve vizyon tarihlerini ertelemek zorunda kalmıştı.

Yapımlarını ertelemek zorunda kalan şirketler arasında Sony de yer alıyor. Sony; Spider-Man 3, Morbius ve Venom 2 gibi filmlerinin yanından Spider-Man’in sevilen animasyon filmi Spider-Man: Into the Spider-Verse’in devam filminin vizyon tarihini ve yapım çalışmalarını ertelemek zorunda kalmıştı.

Salgın başlamadan önce Spider-Man: Into the Spider-Verse 2’nin vizyon tarihi Nisan 2022 olarak açıklanmıştı. Sony, salgının başlamasının ardından filmin vizyon tarihini 7 Ekim 2022’ye ertelemişti.

Spider-Man: Into the Spider-Verse 2’nin yapımında yer alacak çizerlerden olan Nick Kondo, dün Twitter hesabından yeni bir video paylaşarak filmin çalışmalarının başladığını duyurdu. Kondo, kısa bir video ile çalışmaların ilk gününde olduğunu belirtmekle yetindi.

Kondo’nun Spider-Man: Into the Spider-Verse 2’nin çalışmalarının başladığını duyuran videosu, film hakkında herhangi bir detay sunmuyor. Ancak filmin vizyon tarihi Kondo’nun videosunda bir kez daha ilan ediliyor.

Spider-Man: Into the Spider-Verse 2’nin çalışmalarının başlaması, yeni olağanüstü koşullar olmadığı takdirde filmin vizyon tarihinin yeniden değişmeyeceğini gösteriyor. Bu nedenle 7 Ekim 2022’de vizyona girecek filmi şimdiden heyecanla beklemeye başlayabiliriz.

Nick Kondo'nun Spider-Man: Into the Spider-Verse 2'nin çalışmalarının başladığını duyurduğu video: