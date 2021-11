Spider-Man: No Way Home’un yeni fragmanı bu gece yayınlandı. Yeni fragmanla birlikte en fazla beklenen yapımlardan birisi olan film hakkında birçok teori oluştu, bazı teorilerse doğrulandı. Biz de bu fragmanda gözünüzden kaçmış olabilecek bazı detayları tek tek ayrıntısıyla açıklıyoruz.

Haftalardır beklediğimiz gün geldi ve Marvel ve Sony, en sonunda 17 Aralık tarihinde vizyona girecek Sipder-Man: No Way Home’un yeni fragmanını yayınladı. Kötü karakterleri ve tüm Spider-Man’leri bir araya getirecek çoklu evren teorisinin işlenmesini beklediğimiz filmin yeni fragmanı, bu teorinin ‘kötüler’ tarafını desteklemiş olsa da yine Marvel ve Sony, üç Spider-Man’i bir arada göstermeyi istemedi.

Fakat son fragmanda üç Spider-Man’in olmaması, böyle bir ihtimalin olmadığı anlamına gelmiyor. The Amazing Spider-Man serisinin Peter Parker’ı Andrew Garfield bile aylardır bu konu hakkında yaptığı ‘Kesinlikle böyle bir şey yok’ açıklamalarını bozarak ‘Göreceğiz’ demişken, yeni fragmandaki bazı ipuçları da artık bu teoriyi doğrular nitelikteydi. Gelin, Spider-Man: No Way Home’un son fragmanında gözünüzden kaçmış olabilecek tüm detaylara tek tek bakalım.

Spider-Man No Way Home fragmanında gözden kaçmış olabilecek detaylar:

Altın renkli Spider-Man kostümü:

Fragmanın ilk saniyelerinde karşımıza çıkan şey, Tom Holland’ın Peter Parker’ının Electro’yla savaştığı sırada siyah – altın renklerine bürünmüş ve fazlasıyla muhteşem gözüken Spider-Man kostümüydü. İlerleyen saniyelerdeyse aynı kostümün geliştirildiğini ve Doctor Strange’in kabiliyetlerinden bazılarının bu kostüme yüklendiğini görüyoruz. Bu sahne sırasında arka plandaki Electro’yu da görmeden geçmeyelim.

Doc Ock’ın kollarının gizemli bir şekilde kırmızıya dönmesi:

Yeni fragmanda Doc Ock’ın ve Spider-Man’in köprüdeki savaşından daha fazla detay görüyoruz. Kendi tanıdığı Peter Parker’ın peşinde olan Doc Ock, en sonunda Holland’ın Parker’ını yakalıyor. Maske indiğindeyse altındaki kişinin tanıdığı Parker olmadığını görerek ‘Sen Peter Parker değilsin’ diyor. Bu sahnede robot kollarının kırmızı olduğuysa gözlerden kaçmaması gereken bir detay. Acaba o savaşta neler yaşandı?

Derken fragmanın sonlarına doğru yeni bir sahnede bunun cevabını alıyor gibiyiz. Doc Ock, Spider-Man’i yakalayıp havaya kaldırırken farklı bir sahneye geçiliyor ve bu sahnede kolların yeni bir şekle girdiğini görüyoruz. Burada bunu sağlayan şey, muhtemelen Peter Parker’ın kostümü. Doc Ock da bu sahnede oldukça şaşırmış görünüyor.

Captain America’ya bir saygı, son savaşın olduğu yer:

Fragmanda New York City şehri uzaktan görüldüğü sırada Özgürlük Heykeli’nin kaldırıldığı, yerine Captain America’ya saygı göstermek için dikilen bir yapının olduğu görülüyor. Yapının üzerinde büyükçe bir kalkan yer alıyor. Son savaş da henüz inşaat aşamasında olan bu yapı üzerinde gerçekleşiyor ve kalkan devrilerek inşaat iskelelerini yıkıyor.

Yeniden merhaba J. Jonah Jameson:

İlk Spider-Man serisinde Spider-Man’e karşı yapmadığını bırakmayan The Daily Bugle’ın başındaki isim gazeteci J. Jonah Jameson’ı sonunda yeniden görebildik.

Electro, çizgi roman köklerine dönüyor:

The Amazing Spider-Man serisinde mavi tene büründüğünü gördüğümüz Electro, bu filmde insan formunu kaybetmeyecek ve kendisine özel bir kıyafet giyerek güçlerini kullanacak.

Doc Ock ve Electro karşı karşıya geliyor:

Fragmanın önceki sahnelerinde Peter Parker’ın ve arkadaşlarının Doc Ock’la tanıştığını, sonraki sahnelerde de Doc Ock’ın Spidey’e ‘Karanlığa doğru gidiyorsun. Hayaletlerle savaşmaya.’ dediğini duyuyoruz. Bu da Doc Ock’ın Tom Holland’ın Parker’ıyla iyi anlaştığını gösteriyor. Sonraki sahnelerdeyse yukarıdaki görseli görüyoruz. Doc Ock, Electro’nun saldırısı nedeniyle aşağıya düşüyor. Electro da Yeşil Cin ve Kum Adam’la birlikte Spider-Man’e karşı savaştığını hatırlayalım.

Willem Defoe’nin Yeşil Cin’ini net bir şekilde gördük:

Fragmanın sonlarına doğru Willem Defoe’nin ilk fragmanda bombasını gördüğümüz Yeşil Cin’ini net bir şekilde gördük.

Arkadaşları Tom Holland’ın Spider-Man’inin kimliğini unutmuyor:

Parker’ın Strange’e kimliğinin açığa çıkması sonrasında, herkese bunu unutturmak için bir çözüm arayışı içindeyken gittiğini biliyoruz. Fakat fragman boyunca Parker’ın sevgilisi MJ’in ve Jacob’ın Parker’la birlikte olduğunu görüyoruz. Bu da onların Parker’ı unutmadığı anlamına geliyor.

‘Sinister Six’in 5 üyesi de burada, peki 6. üyesi nerede?

Örümcek Adam’a karşı kurulan Marvel’ın kötü adamlar çetesi Sinister Six, orijinal kadrosuyla olmasa da bu filmde 5 üyesiyle birlikte karşımızda duruyor: Doc Ock, Sandman, Electro, Green Goblin ve Lizard. Yeni Sinister Six çetesinin altıncı üyesiyse fragmanda gösterilmedi. Fakat bunun hakkında çok önemli ipucu bulunuyor:

Ekim ayının başında vizyona giren Venom: Let There Be Carnage filminin jeneriğinden sonraki sahnede Venom’un ilginç bir an yaşadığını, sanki farklı bir evrene geçiyormuşçasına efektlerin olduğunu görüyorduk. Ardından J. Jonah Jameson’ın Tom Holland’ın Parker’ını yine yerden yere vurduğunu görüyorduk. Venom da Parker’ı tanıyarak ekranı güzelce yalıyordu. Fragmandaysa Venom’a dair bir iz göremedik.

Gelelim 3 Spider-Man mevzusuna:

Yeni fragmanda özellikle bir sahne, üç Spider-Man’in aslında filmde ve hatta söz konusu sahnede yer aldığını gösterir nitelikteydi. Holland’ın Parker’ının Kum Adam, Yeşil Cin ve Lizard’a karşı geldiği ve hepsinin birbirine atladığı o sahnede üç kötünün de farklı kişilere odaklanıyormuş gibi hareket ettiği görülmekteydi. Özellikle sahnenin bir noktasında Lizard, suratına bir yumruk yemiş gibi duruyordu.

Gördüğümüz bu sahnenin yapısıysa daha önce setten olduğu iddia edilen bazı görüntülerle uyuşuyor. O görüntülerde Andrew Garfield’ın Spider-Man’inin bir inşaat direğine tutunduğunu, üç Spider-Man’in de deniz manzaralı, kenarlarında inşaat direği olan bir yapının tepesinde olduğunu görüyorduk. Eh be Marvel, göster artık da gitsin, sen de kurtul biz de.

Aynı yer yahu.

Peki filmde hikâye açısından neler göreceğiz?

Önceki fragmanda Tom Holland’ın Spider-Man’inin kimliğinin açığa çıkmasıyla durumu düzeltmek için Doctor Strange’e giderek bir büyü yaptıklarını görüyorduk. Fakat bu büyü ters tepiyordu ve evrenlerin birleşmesine, karakterlerin de bu evrene taşınmasına neden oluyordu. Yeni fragmanda Strange, Parker’a kötü karakterlerin hepsinin Spider-Man’le dövüşürken öldüğünü, bunun onların kaderi olduğunu söylediğini duyuyoruz.

Bu sahnede Parker, bu kişilerin ölmesini istemiyor olsa gerek, muhtemelen ölmelerini engellemek için bir yol olup olmadığını soruyor. Strange ise Parker’a ‘Üzgünüm çocuk.’ cümlesini kuruyor ve hemen ardından Parker, ‘Ben de üzgünüm.’ diyerek Strange’den bir şey çalıyor. Sonraki sahnede Strange’in Parker’ı durdurduğunu görüyoruz. Bir sonraki sahnede de ilk fragmandaki tren sahnesi üstünde Parker’ın ‘Başka bir yolu olmalı.’ dediğini, Strange’in de ‘Yok. Onlar evrenimiz için tehlike.’ dediğini duyuyoruz.

Bu konuşmalara göre Parker, Strange’le yaptığı hata sonucunda gelen kötülerin ölümüne neden olmak istemiyor. Bu konu hakkında Doc Ock’la konuştuğunu da duyuyoruz. Yani filmde Doctor Strange – Peter Parker arasındaki fikir uyuşmazlığını, Doc Ock’un Parker’la birlikte olduğunu göreceğiz. Gördüğümüz son sahnelerden önceyse Parker, “Hepsi benim hatam. ‘Ben’ herkesi kurtaramam.” diyor ve zaten sahneden çıkarıldığını düşündüğümüz Spider-Man üçlüsüne işaret ediyor.

Fragmanın sonunda da Strange ve Parker’ın Özgürlük Heykeli’nin tepesinde görüyoruz. Bu sahnede Strange, “Gelmeye başlıyorlar ve onları durduramıyorum.” diyor. Bu da bir sonraki filme şimdiden bir işaret olabilir.