Bu hafta vizyona girecek Spider-Man: No Way Home, geçtiğimiz saatlerde basın mensupları tarafından izlendi ve ilk yorumlar gelmeye başladı. Yapılan yorumların çoğu, filmin beklentileri karşıladığı yönündeydi. Bu arada üç Peter Parker’ın olup olmadığı hakkında elbette hiçbir şey paylaşılmadı.

Çok uzun bir süredir hakkında konuştuğumuz, spekülasyonlar ve hayran teorilerinin en yoğun olarak görüldüğü dönemleri yaşamamızı sağlayan Spider-Man: No Way Home, en sonunda bu hafta vizyona giriyor. Geçtiğimiz saatlerdeyse filmin basın gösterimi gerçekleştirildi ve Spider-Man: No Way Home, ilk kez birileri tarafından izlendi. Filmi izleyen basın mensupları da sosyal medya ambargosunun kaldırılmasıyla birlikte yorumlarını paylaştı.

Basın mensuplarının paylaştığı yorumlar aslında çok klişe yorumlardı. Yine de filmin ruhu hakkında bazı ipuçları sunuyordu. Öte yandan üç Peter Parker’ı da bir arada göreceğimiz teorisi hakkında ya da herhangi bir olay hakkında hiçbir bilgi verilmedi. Yorumlar, yalnızca üstünkörü yapıldı. Gelin, Spider-Man: No Way Home’u izleyen basın mensuplarının paylaşımlarına bakalım:

Spider-Man: No Way Home'a gelen yorumlar:

Film eleştirmeni Brian Truitt: Kesinlikle çılgınca

“Spider-Man: No Way Home, muhtemelen Endgame'den beri sinemada geçirdiğim en iyi zamandı. Tom Holland gerçekten ortamın hakimiydi ve zaman zaman kesinlikle çılgınca olsa da MUHTEŞEM bir Spidey filmiydi.”

/Film kurucusu Peter Sciretta: Seriyi heyecan verici geleceğe sürükledi

“Spider-Man: No Way Home, büyük bir çizgi roman mini dizisinin film versiyonu gibi hissettiriyor. Beklediğimden daha duygusaldı, Far From Home’un sevmediğim sonunu düzeltiyor ve seriyi heyecan verici bir yöne gönderiyor.”

TheDirect yazarı Matt Roembke: 2,5 saatlik duygu serüveni

“#SpiderManNoWayHome, hissedebileceğiniz her duyguyu size hissettirir. 2,5 saatlik kesintisiz duygu, aksiyon, espriler ve yürek. Bir Peter Parker hikayesinden istediğiniz her şey. Örümcek Adam hayranı olmak için hiç bu kadar iyi bir zaman olmamıştı.”

Yahoo Enterteinment yazarı Kevin Polowy: Hiçbir Spidey hayranı hayal kırıklığı yaşamayacak

“#SpiderManNoWayHome muhteşem. Gerçekten neler sunduğundan etkilendim. Hatta fazlasıyla sunduğu bile söylenebilir. Komik, çılgın, nihayetinde gerçekten duygusal. Pek çok/hiçbir Spidey hayranının hayal kırıklığına uğrayacağını hayal edemiyorum.”

RottenTomatoes’tan Erik Davis: En iyi Spider-Man filmi

“#SpiderManNoWayHome'un EN İYİ live-action Spider-Man filmi olduğunu güvenle söyleyebilirim. “Eve Dönüş” üçlemesinin heyecan verici ve duygusal bir sonu, aynı zamanda 20 yıllık Spider-Man filmlerine akıllı, eğlenceli ve heyecan verici bir övgü. Hem komik hem de yürek parçalayıcı, dürüstçe her saniyesini sevdim.”

Heroic Hollywood’dan Nathaniel Brail: Beklentileri karşıladı

“#SpiderManNoWayHome'u bugün erken saatlerde gördüm ve kesinlikle beklentiyi karşıladı. Karanlık, duygu dolu ve sürprizlerle dolu. Onu tekrar bir kalabalıkla görmek için sabırsızlanıyorum. Performanslar tek başına bunu kaçırmak istemeyeceğiniz bir şey yapıyor.”

Insider’dan Kirsten Acuna: Tek kelimeyle harika

“#SpiderManNoWayHome tek kelimeyle harika. Willem Dafoe ile her sahne muhteşem. Hayranlara bir aşk mektubu. Başka bir şey söylemek bile istemiyorum. Eve Dönüş'ü seviyorum ama bu, üçlemede favorim olabilir. Tekrar görmek için sabırsızlanıyorum.”

Spider-Man: No Way Home, Rotten Tomatoes eleştirmenlerinden tam puan almayı da başardı:

Spider-Man: No Way Home, 17 Aralık’ta vizyona girecek.