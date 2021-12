Uzun bir süredir merakla beklenen Spider-Man: No Way Home'un yayınlanmasına kısa bir süre kala her hayranın evinde olması gereken Spider-Man temalı figür ve oyuncakları sizler için listeledik.

Spider-Man: No Way Home’un vizyona girmesine çok az bir zaman kaldı. Bildiğiniz üzere hayranlarının uzun bir süredir beklediği bu film hakkında birçok iddia ortada dolaşıyor ve bu yüzden de çoğu kişi filmde neler olabileceğine dair merakından çatlamak üzere. Tom Holland’ın başrolde olduğu bu film vizyona girmeden önce biz de Spider-Man hayranlığımızı evimizi dekore edebileceğimiz dekorlar ve oyuncaklarla tazelemek istedik Spider-Man ile ilgili birçok ürüne bu listemizden ulaşabilirsiniz. Önce figürlerle başlayalım: Spider-Man 3 Spy Figür Fiyat: 399,40 TL Listemizin ilk sırasında biraz pahalı olmasına rağmen sağlam Spider-Man hayranlarının koleksiyonlarında yer alması gereken bir figür bulunuyor. İki farklı kostümün ve Spider-Man’e ait kıskaçların yer aldığı bu oyuncağı satın almak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz. Koleksiyona bir illüzyonist eklemek isterseniz: Funko Pop Mysterio Figür Fiyat: 550 TL Özellikle Spider-Man: Far From Home ile birlikte daha da tanınan Mysterio’nun figürleri epey ilgi görüyor. Figürlerinizin arasına bu illüzyonisti de eklemek isterseniz buraya tıklayabilirsiniz. Daha uygun fiyatlı ve tatlış bir figür tercih etmek isterseniz: Mighty Muggs Spider-Man Figür Fiyat: 89 TL Mighty Muggs’ın Marvel evrenine ait hazırladığı kahraman figürlerinin son derece özgün olduğunu söyleyebiliriz. Koleksiyonuna biraz daha uygun fiyatlı ve farklı bir figür eklemek isteyenler, buraya tıklayarak ürüne ulaşabilirler. Spider-Man olmak için hiçbir zaman geç değil: Web Cyloclone Ağ Fırlatıcı Fiyat: 441,90 TL Listemizdeki bu ürünün biraz çocuklara yönelik olduğunun farkındayız, ancak ne kadar yetişkin olursak olalım kim filmlerdekine benzer bir ağ fırlatıcısına hayır diyebilir ki? Ağ atmanızı sağlayacak tüpün yanı sıra içine su koyarak su tabancası olarak da kullanabileceğiniz bu ürünü satın almak için buraya tıklayabilirsiniz. Evet, telefonumuza takacak kadar çok seviyoruz: Spider-Man Telefon Kılıfı Fiyat: 39,54 TL Bir filme ya da spesifik bir karaktere dair hayranlığımızı belli etmenin en güzel yollarından biri de onu telefon kılıfı gibi her gün kullandığımız eşyalara taşıyabilmek. Sizin için önerdiğimiz telefon kılıfı Huawei P10 Lite ile uyumlu, ancak buraya tıklayarak diğer modeller için var olan seçenekleri de kontrol edebilirsiniz. Spider-Man, Doctor Strange MJ ve Wong bir arada: Spider-Man Sanctum LEGO Seti Fiyat: 444,90 TL Harry Potter, Star Wars gibi efsanevi seriler için setler üreten LEGO’nun elbette Spider-Man özelinde bir seti de var. Toplamda 355 parçadan oluşan ve içerisinde Mary Jane, kumaş pelerinli Doctor Strange, Wong ve tabii ki Spider-Man figürlerini barındıran bu sete sahip olmak için buraya tıklayabilirsiniz. Oyunu da unutmadık tabii: Spider-Man Miles Morales Fiyat: 509,92 TL Spider-Man hayranlığımızı pekiştirmek için alabileceğimiz ürünler listesinin son sırasında PS4 ve PS5 ile uyumlu Spider-Man Miles Morales oyunu bulunuyor. Oyunun ne kadar kaliteli olduğu zaten yayınlanan oynanış videolarından anlaşılıyor ancak yine de bir göz atmak ve daha sonrasında satın almak isterseniz buraya tıklayabillirsiniz.

