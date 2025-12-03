Tümü Webekno
Spotify 2025'te Türkiye'de ve Dünyada En Çok Dinlenen Şarkıları Açıkladı

Spotify, bugün Wrapped'e ek olarak bir de Spotify 2025 Yılın Özeti'ni resmen açıkladı. Özet, Türkiye'de ve dünyada en çok dinlenen sanatçıları ve şarkıları gözler önüne seriyor.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyada milyonlarca Spotify kullanıcısının beklediği gün geldi çattı. Dev platform, bugün Wrapped 2025’i resmen yayımladı. Buna ek olarak Spotify, Türkiye’de ve dünyada en çok dinlenen sanatçılar, şarkılar, albümler ve podcast’leri de “Spotify 2025 Yılın Özeti” ismi altında duyurdu.

Spotify tarafından paylaşılan listeler, ülkemizde en çok dinlenen şarkıcıları ve şarkıları gözler önüne seriyor. Ayrıca en çok dinlenen 100 şarkıdan 98’inin yerli olması da dikkatleri çekiyor. Gelin lafı çok uzatmadan ülkemizde en çok neler dinlendiğine bakalım.

En çok dinlenen sanatçı BLOK3 oldu

1764759138_Spotify_TR_2025_Wrapped_Top_01

BLOK3 isimli Rap türünde müzik yapan sanatçı, Spotify’da Türkiye’de 2025 yılında en çok dinlenen sanatçı olarak kayıtlara geçmeyi başardı. Onu Ati242, Semicenk, Era7capone ve Lvbel C5 takip etti. Sezen Aksu ise ülkemizde bu yıl en çok dinlenen kadın şarkıcı oldu.

2025’te Türkiye’de en çok dinlenen sanatçılar

  1. BLOK3
  2. Ati242
  3. Semicenk
  4. Era7capone
  5. Lvbel C5
  6. UZI
  7. Sezen Aksu
  8. Poizi
  9. Motive
  10. AKDO
  11. Gülşen
  12. Yalın
  13. Dedublüman
  14. Hande Yener
  15. SNOW
  16. Ebru Gündeş
  17. Ezhel
  18. manifest
  19. Simge
  20. Sertab Erener

En çok dinlenen şarkı Sevmeyi Denemedin oldu

1764759141_Spotify_TR_2025_Wrapped_Top_03

Şarkı tarafına baktığımızda ise listenin zirvesinde yine BLOK3’e ait bir şarkı olduğunu görüyoruz. Ünlü rapçinin Sevmeyi Denemedin ismi verilen şarkısı, listenin zirvesinde yer alıyor. Onu Semicenk’ten Sen kaldın ve yine BLOK3’ten Keşke takip ediyor.

2025’te Türkiye’de en çok dinlenen şarkılar

  1. SEVMEYİ DENEMEDİN - BLOK3
  2. Sen Kaldın - Semicenk
  3. Keşke - BLOK3, Ati242
  4. SONBAHAR - Era7capone, Poizi, SNOW
  5. Sana Güvenmiyorum - Dedub Sessions - Dedublüman, Aleyna Tilki
  6. ÇIKAR BİRİ KARŞIMA - Poizi, Era7capone, SNOW
  7. Gözlerinden Gözlerine - Semicenk
  8. git - BLOK3
  9. Italy Forma - Ati242
  10. napıyosun mesela ? - BLOK3

2025'te Türkiye'de en çok dinlenen albümler

1764759142_Spotify_TR_2025_Wrapped_Top_04

  1. Manifesto - Ati242
  2. manifestival - manifest
  3. OBSESIF - BLOK3
  4. SÖZDE KİMSELER SEVMİYOR - Lvbel C5
  5. AKKOR - Melike Şahin
  6. 7EDI - Era7capone
  7. Divane - Yaşar
  8. Kan - UZI
  9. İkinci Hal - Bengü
  10. Festival - Kenan Doğulu

Dünyada en çok Bad Bunny dinlendi

bad

Spotify, dünya çapından en çok dinlenenleri de paylaştı. Listelere baktığımızda yılın en çok dinlenen sanatçısının Porto Rikolu Bad Bunny olduğunu görüyoruz. Onu Taylor Swift, The Weeknd, Drake ve Billie Eilish takip ediyor.

2025'te dünyada en çok dinlenen sanatçılar

  1. Bad Bunny
  2. Taylor Swift
  3. The Weeknd
  4. Drake
  5. Billie Eilish
  6. Kendrick Lamar
  7. Bruno Mars
  8. Ariana Grande
  9. Arijit Singh
  10. Fuerza Regida

2025'te dünyada en çok dinlenen şarkılar

  1. Die With A Smile - Lady Gaga, Bruno Mars
  2. BIRDS OF A FEATHER - Billie Eilish
  3. APT. - ROSÉ, Bruno Mars
  4. Ordinary - Alex Warren
  5. DtMF - Bad Bunny
  6. back to friends - sombr
  7. Golden - HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast
  8. luther (with sza) - Kendrick Lamar
  9. That's So True - Gracie Abrams
  10. WILDFLOWER - Billie Eilish

2025'te dünyada en çok dinlenen albümler

  1. DeBÍ TiRAR MáS FOToS - Bad Bunny
  2. KPop Demon Hunters - KPop Demon Hunters Cast, HUNTR/X, Saja Boys
  3. HIT ME HARD AND SOFT - Billie Eilish
  4. SOS Deluxe: LANA - SZA
  5. Short n' Sweet - Sabrina Carpenter
  6. MAYHEM - Lady Gaga
  7. You'll Be Alright, Kid - Alex Warren
  8. I’m The Problem - Morgan Wallen
  9. GNX - Kendrick Lamar
  10. Un Verano Sin Ti - Bad Bunny
