Spotify 2025'te Türkiye'de ve Dünyada En Çok Dinlenen Şarkıları Açıkladı

Spotify, bugün Wrapped'e ek olarak bir de Spotify 2025 Yılın Özeti'ni resmen açıkladı. Özet, Türkiye'de ve dünyada en çok dinlenen sanatçıları ve şarkıları gözler önüne seriyor.

Dünyada milyonlarca Spotify kullanıcısının beklediği gün geldi çattı. Dev platform, bugün Wrapped 2025’i resmen yayımladı. Buna ek olarak Spotify, Türkiye’de ve dünyada en çok dinlenen sanatçılar, şarkılar, albümler ve podcast’leri de “Spotify 2025 Yılın Özeti” ismi altında duyurdu.

Spotify tarafından paylaşılan listeler, ülkemizde en çok dinlenen şarkıcıları ve şarkıları gözler önüne seriyor. Ayrıca en çok dinlenen 100 şarkıdan 98’inin yerli olması da dikkatleri çekiyor. Gelin lafı çok uzatmadan ülkemizde en çok neler dinlendiğine bakalım.

En çok dinlenen sanatçı BLOK3 oldu

BLOK3 isimli Rap türünde müzik yapan sanatçı, Spotify’da Türkiye’de 2025 yılında en çok dinlenen sanatçı olarak kayıtlara geçmeyi başardı. Onu Ati242, Semicenk, Era7capone ve Lvbel C5 takip etti. Sezen Aksu ise ülkemizde bu yıl en çok dinlenen kadın şarkıcı oldu.

2025’te Türkiye’de en çok dinlenen sanatçılar

BLOK3 Ati242 Semicenk Era7capone Lvbel C5 UZI Sezen Aksu Poizi Motive AKDO Gülşen Yalın Dedublüman Hande Yener SNOW Ebru Gündeş Ezhel manifest Simge Sertab Erener

En çok dinlenen şarkı Sevmeyi Denemedin oldu

Şarkı tarafına baktığımızda ise listenin zirvesinde yine BLOK3’e ait bir şarkı olduğunu görüyoruz. Ünlü rapçinin Sevmeyi Denemedin ismi verilen şarkısı, listenin zirvesinde yer alıyor. Onu Semicenk’ten Sen kaldın ve yine BLOK3’ten Keşke takip ediyor.

2025’te Türkiye’de en çok dinlenen şarkılar

SEVMEYİ DENEMEDİN - BLOK3 Sen Kaldın - Semicenk Keşke - BLOK3, Ati242 SONBAHAR - Era7capone, Poizi, SNOW Sana Güvenmiyorum - Dedub Sessions - Dedublüman, Aleyna Tilki ÇIKAR BİRİ KARŞIMA - Poizi, Era7capone, SNOW Gözlerinden Gözlerine - Semicenk git - BLOK3 Italy Forma - Ati242 napıyosun mesela ? - BLOK3

2025'te Türkiye'de en çok dinlenen albümler

Manifesto - Ati242 manifestival - manifest OBSESIF - BLOK3 SÖZDE KİMSELER SEVMİYOR - Lvbel C5 AKKOR - Melike Şahin 7EDI - Era7capone Divane - Yaşar Kan - UZI İkinci Hal - Bengü Festival - Kenan Doğulu

Dünyada en çok Bad Bunny dinlendi

Spotify, dünya çapından en çok dinlenenleri de paylaştı. Listelere baktığımızda yılın en çok dinlenen sanatçısının Porto Rikolu Bad Bunny olduğunu görüyoruz. Onu Taylor Swift, The Weeknd, Drake ve Billie Eilish takip ediyor.

2025'te dünyada en çok dinlenen sanatçılar

Bad Bunny Taylor Swift The Weeknd Drake Billie Eilish Kendrick Lamar Bruno Mars Ariana Grande Arijit Singh Fuerza Regida

2025'te dünyada en çok dinlenen şarkılar

Die With A Smile - Lady Gaga, Bruno Mars BIRDS OF A FEATHER - Billie Eilish APT. - ROSÉ, Bruno Mars Ordinary - Alex Warren DtMF - Bad Bunny back to friends - sombr Golden - HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast luther (with sza) - Kendrick Lamar That's So True - Gracie Abrams WILDFLOWER - Billie Eilish

2025'te dünyada en çok dinlenen albümler