Spotify Wrapped 2025 Resmen Yayımlandı: Bu Yıl Çok İyi Detaylar Var!

Spotify, yıl boyunca en çok dinlediğiniz şarkı ve şarkıcıları bir araya getiren Wrapped 2025'i resmen yayımladı. Spotify Wrapped 2025, önceki yıllara göre daha eğlenceli veriler sağlıyor. İşte detaylar...

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Dünyanın en popüler çevrim içi müzik ve podcast platformu Spotify, milyonlarca kullanıcının büyük bir heyecanla beklediği "Wrapped"ı yayımladı. Yani kullanıcıların 2025 yılındaki tüm kullanım istatistikleri, gün yüzüne çıkmış oldu.

Spotify Wrapped 2025, her zamankinden daha dolu dolu görünüyor. Bu yıl ilk kez bir sanatçıya ne kadar hayran olduğunuza dair bir sıralama veriliyor. Ayrıca en çok sevdiğiniz şarkıcılardan birinin hazırladığı özel mesajı da görüntüleyebiliyorsunuz. En çok dinlediğiniz şarkılar, dinlediğiniz türler, en çok dinlediğiniz albümler ve "Dinleme kulübü" ile "Dinleme yaşın" da gösterilen veriler arasında.

Spotify Wrapped 2025 işte böyle görünüyor:

Spotify Wrapped 2025, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da en çok dinlediğiniz şarkılardan oluşan bir çalma listesini kaydetmenizi sağlıyor. Ayrıca Spotify'ın hikâye formatında hazırladığı görselleri üçüncü taraf platformlara hızlıca aktarabiliyorsunuz.

Apple Music, Bu Yıl En Çok Dinlediklerinizi Gösteren "Replay 2025"i Yayımladı! Apple Music, Bu Yıl En Çok Dinlediklerinizi Gösteren "Replay 2025"i Yayımladı!

Spotify Wrapped 2025, kullanıcılara kademeler hâlinde ulaşıyor. Eğer sizin için yayımlanmadıysa uygulamayı güncelleyin ve ardından biraz daha bekleyin. Ayrıca en çok dinlediğiniz şarkı ve şarkıcıları bizimle paylaşmayı unutmayın.

