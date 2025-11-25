Tümü Webekno
Spotify, ABD fiyatlarına zam yapmaya hazırlanıyor? Türkiye etkilenir mi?

Spotify’ın ABD’de zam yapacağı iddia edildi. Türkiye’de ise Ekim 2025’te yeni fiyatlar artmıştı. Yeni bir zam için resmi bir işaret yok.

Spotify, ABD fiyatlarına zam yapmaya hazırlanıyor? Türkiye etkilenir mi?
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Financial Times’ın haberine göre Spotify, 2026’nın ilk çeyreğinde ABD’de abonelik fiyatlarını artırmayı planlıyor. Ancak şirketten bu konuda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Zam iddiaları, müzik şirketlerinin artan maliyetler karşısında fiyatların güncellenmesini istemesiyle gündeme geldi.

Türkiye’de ise Spotify, 1 Ekim 2025’te abonelik ücretlerini artırdı. Bireysel plan 99 TL’ye, öğrenci 55 TL’ye, Duo 135 TL’ye ve Aile planı 165 TL’ye yükseldi. Şirket, bu fiyat güncellemelerini “değişen piyasa koşulları” ile açıkladı.

Bazı haberlerde “yüzde 70 zam” yapıldığı öne sürülse de Spotify bu iddiaları yalanladı ve resmi fiyatları duyurdu. Kullanıcılar zamma tepki gösterse de şirketin fiyatlandırma politikası değişmedi.

Güncel gelişmelere göre, Türkiye’de yeni bir zam planı bulunmuyor. Spotify’ın gelecekteki fiyat politikası, içerik maliyetleri ve rekabet koşullarına göre şekillenecek.

