Spotify, hem Türkiye hem de dünya genelinde mayıs-ağustos ayları arasında en çok dinlenen şarkılar açıkladı. Türkiye'de en çok dinlenen şarkısı ünlü rapçi Ezhel'in 'Bul Beni' şarkısı olurken, dünyada en çok dinlenen şarkı ise Olivia Rodriguez'in 'good 4 u' adlı şarkısı oldu.

Bildiğiniz üzere Spotify, kullanıcılarının en çok hangi şarkılardan hoşlandığını öğrenmeye, onlara özel şarkılar sunmaya ve yıl sonunda 2021'de en çok dinlediklerin gibi listeler yapmaya bayılıyor. Dünyanın en popüler çevrimiçi müzik platformu, bu sefer de 2021 yazının en çok dinlenen şarkılarını açıkladı.

Spotify'ın paylaştığı verilere 29 Mayıs - 22 Ağustos tarihleri arasında dünyada en çok dinlenen şarkı, genç yıldız Olivia Rodrigo'nun good 4 u adlı şarkısı oldu. Türkiye'de yazın en çok dinlenen şarkısına baktığımız zaman ise ünlü rapçi Ezhel'in Bul Beni şarkısı olduğunu görüyoruz.

Listenin ilk sırasında 600 milyon dinlenmeyle good 4 u yer aldı

Dünya çapında en çok dinlenen şarkılar arasında ilk 5'te, 600 milyon dinlenmeye sahip Olivia Rodrigo'nun good 4 u şarkısından sonra Maneskin'den Beggin, Rauw Alejandro'dan Todo De Ti, Lil Nas X'den MONTERO (Call Me By Your Name), ve Doja Cat, SZA'dan Kiss Me More şarkıları yer aldı.

2021 yılında dünyada en çok dinlenen şarkılar:

20. “Astronaut In The Ocean”, Masked Wolf

19. “Leave The Door Open”, Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic

18. “happier”, Olivia Rodrigo

17. “drivers licence”, Olivia Rodrigo

16. “Save Your Tears (with Ariana Grande) (Remix)”, The Weeknd

15. “Qué Más Pues?", J Balvin, Maria Becerra

14. “traitor”, Olivia Rodrigo

13. "Peaches (feat. Daniel Caesar & Giveon)”, Justin Bieber

12. “I WANNA BE YOUR SLAVE”, Måneskin

11. “deja vu”, Olivia Rodrigo

10.“Levitating (feat. DaBaby)”, Dua Lipa

9. “Butter”, BTS

8. “Bad Habits”, Ed Sheeran

7. “Yonaguni”, Bad Bunny

6. “STAY”, The Kid LAROI, Justin Bieber

5. “Kiss Me More”, Doja Cat, SZA

4. “MONTERO (Call Me By Your Name)”, Lil Nas X

3. “Todo De Ti", Rauw Alejandro

2. "Beggin", Måneskin

1. “good 4 u", Olivia Rodrigo

Türkiye'de en çok dinlenen şarkıcı, Ezhel, listede en çok şarkısı bulunan isim UZI

29 Mayıs-22 Ağustos tarihleri arasında Türkiye'de en çok dinlenen şarkı, Ezhel'in "Bul Beni" şarkısı oldu. Son dönemde ortalığı kasıp kavuran Sefo'dan "Bilmem mi?" 2. sırada, UZI'den "Krvn" 3. sırada, Patron'dan "Ölebilirim" 4. sırada ve EDIS'ten "Martılar" 5. sırada yer aldı.

2021 yılında Türkiye'de en çok dinlenen şarkılar:

20. Makina - UZI

19. Yaz Gülü - Yalın

18. Bonita - Sefo, Reynmen

17. I WANNA BE YOUR SLAVE - Måneskin

16. Kanunlar Gibi - Derya Uluğ

15. Sevmedim Deme - Kurtuluş Kuş, Burak Bulut

14. Sen Varsın Diye - Yüzyüzeyken Konuşuruz

13. Alaz Alaz - Buray

12. Barbar - Kaan Boşnak

11. Seni Dert Etmeler - Madrigal

10.Beggin' - Måneskin

9. Umrumda Değil - UZI

8. Lütfen - cakal

7. ralli - Lvbel C5, Batuflex

6. Dua - Güneş, UZI

5. Martılar - EDIS

4. Ölebilirim - Bedo,Patron

3. Krvn - UZI

2. Bilmem Mi? - Sefo

1. Bul Beni - Ezhel