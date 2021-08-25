Bildiğiniz üzere Spotify, kullanıcılarının en çok hangi şarkılardan hoşlandığını öğrenmeye, onlara özel şarkılar sunmaya ve yıl sonunda 2021'de en çok dinlediklerin gibi listeler yapmaya bayılıyor. Dünyanın en popüler çevrimiçi müzik platformu, bu sefer de 2021 yazının en çok dinlenen şarkılarını açıkladı.
Spotify'ın paylaştığı verilere 29 Mayıs - 22 Ağustos tarihleri arasında dünyada en çok dinlenen şarkı, genç yıldız Olivia Rodrigo'nun good 4 u adlı şarkısı oldu. Türkiye'de yazın en çok dinlenen şarkısına baktığımız zaman ise ünlü rapçi Ezhel'in Bul Beni şarkısı olduğunu görüyoruz.
Listenin ilk sırasında 600 milyon dinlenmeyle good 4 u yer aldı
Dünya çapında en çok dinlenen şarkılar arasında ilk 5'te, 600 milyon dinlenmeye sahip Olivia Rodrigo'nun good 4 u şarkısından sonra Maneskin'den Beggin, Rauw Alejandro'dan Todo De Ti, Lil Nas X'den MONTERO (Call Me By Your Name), ve Doja Cat, SZA'dan Kiss Me More şarkıları yer aldı.
2021 yılında dünyada en çok dinlenen şarkılar:
20. “Astronaut In The Ocean”, Masked Wolf
19. “Leave The Door Open”, Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic
18. “happier”, Olivia Rodrigo
17. “drivers licence”, Olivia Rodrigo
16. “Save Your Tears (with Ariana Grande) (Remix)”, The Weeknd
15. “Qué Más Pues?", J Balvin, Maria Becerra
14. “traitor”, Olivia Rodrigo
13. "Peaches (feat. Daniel Caesar & Giveon)”, Justin Bieber
12. “I WANNA BE YOUR SLAVE”, Måneskin
11. “deja vu”, Olivia Rodrigo
10.“Levitating (feat. DaBaby)”, Dua Lipa
9. “Butter”, BTS
8. “Bad Habits”, Ed Sheeran
7. “Yonaguni”, Bad Bunny
6. “STAY”, The Kid LAROI, Justin Bieber
5. “Kiss Me More”, Doja Cat, SZA
4. “MONTERO (Call Me By Your Name)”, Lil Nas X
3. “Todo De Ti", Rauw Alejandro
2. "Beggin", Måneskin
1. “good 4 u", Olivia Rodrigo
Türkiye'de en çok dinlenen şarkıcı, Ezhel, listede en çok şarkısı bulunan isim UZI
29 Mayıs-22 Ağustos tarihleri arasında Türkiye'de en çok dinlenen şarkı, Ezhel'in "Bul Beni" şarkısı oldu. Son dönemde ortalığı kasıp kavuran Sefo'dan "Bilmem mi?" 2. sırada, UZI'den "Krvn" 3. sırada, Patron'dan "Ölebilirim" 4. sırada ve EDIS'ten "Martılar" 5. sırada yer aldı.
2021 yılında Türkiye'de en çok dinlenen şarkılar:
20. Makina - UZI
19. Yaz Gülü - Yalın
18. Bonita - Sefo, Reynmen
17. I WANNA BE YOUR SLAVE - Måneskin
16. Kanunlar Gibi - Derya Uluğ
15. Sevmedim Deme - Kurtuluş Kuş, Burak Bulut
14. Sen Varsın Diye - Yüzyüzeyken Konuşuruz
13. Alaz Alaz - Buray
12. Barbar - Kaan Boşnak
11. Seni Dert Etmeler - Madrigal
10.Beggin' - Måneskin
9. Umrumda Değil - UZI
8. Lütfen - cakal
7. ralli - Lvbel C5, Batuflex
6. Dua - Güneş, UZI
5. Martılar - EDIS
4. Ölebilirim - Bedo,Patron
3. Krvn - UZI
2. Bilmem Mi? - Sefo
1. Bul Beni - Ezhel