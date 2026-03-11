Spotify, Bugüne Kadar Sanatçılara Toplam Kaç Para Ödediğini Açıkladı

Spotify, müzik ekonomisini şeffaflaştırmayı amaçlayan Loud & Clear raporunun yeni verilerini paylaştı. Platform, yalnızca 2025 yılında müzik sektörüne 11 milyar dolar ödeme yaptığını açıkladı. Şirket ayrıca kuruluşundan bu yana sanatçılara ve hak sahiplerine yapılan toplam ödemenin 60 milyar doları geçtiğini duyurdu.

Dünyanın en popüler müzik platformlarından Spotify, müzik sektöründeki gelir dağılımına ışık tutan Loud & Clear raporunun yeni verilerini paylaştı. Şirketin açıkladığı rakamlar, streaming ekonomisinin müzik endüstrisindeki etkisinin ne kadar büyüdüğünü bir kez daha gözler önüne seriyor.

Paylaşılan bilgilere göre Spotify, yalnızca 2025 yılında müzik endüstrisine 11 milyar dolar telif ödemesi yaptı. Bu ödeme; sanatçılar, besteciler, plak şirketleri ve diğer hak sahipleri arasında paylaştırılıyor. Platforma göre bu rakam, müzik streaming tarihindeki en büyük yıllık ödemelerden biri.

Spotify’ın sanatçılara yaptığı toplam ödeme 60 milyar doları geçti

Spotify, bugüne kadar müzik endüstrisine yaptığı toplam ödemeyi de açıkladı. Şirketin verdiği bilgilere göre platform, kurulduğu günden bu yana sanatçılar ve hak sahiplerine toplamda 60 milyar doların üzerinde ödeme yaptı.

Spotify’ın iş modeli ise oldukça basit: Kullanıcıların ödediği abonelik ücretleri ve platformdaki reklam gelirleri, belirli bir sistem üzerinden hak sahiplerine dağıtılıyor. Yani platform kazandığı gelirin büyük bir kısmını doğrudan müzik sektörüne geri aktarıyor.

Streaming ekonomisi büyüyor, daha fazla sanatçı para kazanıyor

Spotify’ın raporuna göre streaming ekonomisinin büyümesi yalnızca büyük sanatçılara değil, bağımsız müzisyenlere de yeni fırsatlar sunuyor. Şirket, son yıllarda streaming gelirlerinden ciddi kazanç elde eden sanatçı sayısının hızla arttığını söylüyor.

Platforma göre artık binlerce sanatçı streaming sayesinde yıllık yüz binlerce dolar gelir elde edebiliyor. Dijital dağıtım araçlarının gelişmesiyle birlikte bağımsız müzisyenlerin Spotify gibi platformlara erişiminin de çok daha kolay hâle geldiği belirtiliyor.